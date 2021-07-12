Kitapseverlerle buluşan 3 yeni kitap

İthaki Yayınları etiketiyle 3 yeni kitap, okurlarla buluştu.

Temmuz ayına hızlı bir giriş yapan İthaki Yayınları, hız kesmeden devam ediyor. Bu ay da yeni kitapları okurlarla buluşturan İthaki, 3 yeni kitabının tanıtımını da yaptı.

İsterseniz yeni kitapları birlikte tanıyalım...

Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde

Nona Fernández, kendi kuşağının önde gelen Latin Amerikalı yazarlarından biri. Oyunculuk ve senaryo yazarlığı da yapan Fernández, roman ve öyküleriyle unutulmaması gerekenleri hatırlatmayı görev edinmiş, Şili’nin tarihindeki karanlık sayfalara ayna tutmaya çalışan bir bellek direnişçisi.

Sayfa: 72

Karakambur

Ömer İzgeç, Karakambur’daki öykülerle yeni bir kapı açıp başka dünyalara davet ediyor okuru.

Sayfa: 104

Bozadam

Ömer İzgeç, Bozadam ile yepyeni ama ürkütücü bir dünyanın kapılarını açıyor bize.

Sayfa: 192

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com