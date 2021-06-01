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    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap

    İthaki Yayınları'ndan çıkan yeni kitaplar okurlarla buluştu. Okurlar bu ay da kitaba doyacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 10:32
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    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap

    Haziranda da okurlarına yeni kitaplarla merhaba diyen İthaki Yayınları hız kesmeden devam ediyor.

    Yedi yeni kitabı okurlarıyla buluşturan İthaki, yeni kitapların yayınlanacağının işetini de şimdiden veriyor.

    İşte o kitaplar...

    Minik: Madam Tussaud’nun Olağanüstü Hayatı

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #1

    Edward Carey’nin, Devrim Paris’inde hem kraliyet yanlıları hem de radikallerle ahbaplık eden hırslı bir vizyoneri, efsanevi Madam Tussaud’yu anlattığı Minik, sanata, sınıf çatışmasına, iradeye ve sevdiklerimize nasıl tutunduğumuza dair, gösterişli geçit törenlerine benzeyen cazibeli bir roman ve çarpık, dehşetli, sürükleyici bir hikâye.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 456

    Asimov - Vakıf Kurulurken

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #2

    Hugo Tüm Zamanların En İyi Serisi Ödülü

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 560

    Jüpiter’in Mirası Cilt 3

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #3

    Kick-Ass ve Marvel/İç Savaş’ın yaratıcısı mark millar’ın yazdığı ve frank quitely’nin (3üz, all-star superman) çizdiği jüpiter’in mirası cilt 3, süperkahramanların gizli kapaklı, problemli yaşamlarına yakından bakan, watchmen ve the boys sevenlerin bayılacağı bir çizgi roman.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 136

    Spider-Man: Öfkeli Kanatlar

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #4

    Aksİyon Dolu Vİdeo Oyununun ön Hİkâyesİ!

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 240

    Fukara Ölüsü

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #5

    Bizim Hikâye dizisiyle birlikte, hem öykücülüğümüze dair bütünlüklü bir söz söylemek hem de yeni öykücüler keşfetmek üzere farklı yolculuklara yelken açıyoruz.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 232

    Atık

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #6

    Brian Thill’in bu küçük kitabı, dünyayı ve hayatımızı işgal eden, gözden çıkardığımız, kullanmadığımız, görmek istemediğimiz ya da istediğimiz her türden atığın, çöpün oluşturduğu manzaraya panoramik bir bakış, felsefi bir deneme niteliğinde.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 112

    O Olmak

    İthaki etiketiyle yedi yeni kitap #7

    Benim ibranicem yok senin var mı?
    Benim kırmızıya çalan gülle alıp veremediğim
    Benim bir yükselip bir inen indeks mindeks
    Yuro, altun, parite

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 88

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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