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- İthaki etiketiyle yedi yeni kitap
İthaki etiketiyle yedi yeni kitap
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 10:32
Haziranda da okurlarına yeni kitaplarla merhaba diyen İthaki Yayınları hız kesmeden devam ediyor.
Yedi yeni kitabı okurlarıyla buluşturan İthaki, yeni kitapların yayınlanacağının işetini de şimdiden veriyor.
İşte o kitaplar...
Minik: Madam Tussaud’nun Olağanüstü Hayatı
Edward Carey’nin, Devrim Paris’inde hem kraliyet yanlıları hem de radikallerle ahbaplık eden hırslı bir vizyoneri, efsanevi Madam Tussaud’yu anlattığı Minik, sanata, sınıf çatışmasına, iradeye ve sevdiklerimize nasıl tutunduğumuza dair, gösterişli geçit törenlerine benzeyen cazibeli bir roman ve çarpık, dehşetli, sürükleyici bir hikâye.
Sayfa: 456
Asimov - Vakıf Kurulurken
Hugo Tüm Zamanların En İyi Serisi Ödülü
Sayfa: 560
Jüpiter’in Mirası Cilt 3
Kick-Ass ve Marvel/İç Savaş’ın yaratıcısı mark millar’ın yazdığı ve frank quitely’nin (3üz, all-star superman) çizdiği jüpiter’in mirası cilt 3, süperkahramanların gizli kapaklı, problemli yaşamlarına yakından bakan, watchmen ve the boys sevenlerin bayılacağı bir çizgi roman.
Sayfa: 136
Spider-Man: Öfkeli Kanatlar
Aksİyon Dolu Vİdeo Oyununun ön Hİkâyesİ!
Sayfa: 240
Fukara Ölüsü
Bizim Hikâye dizisiyle birlikte, hem öykücülüğümüze dair bütünlüklü bir söz söylemek hem de yeni öykücüler keşfetmek üzere farklı yolculuklara yelken açıyoruz.
Sayfa: 232
Atık
Brian Thill’in bu küçük kitabı, dünyayı ve hayatımızı işgal eden, gözden çıkardığımız, kullanmadığımız, görmek istemediğimiz ya da istediğimiz her türden atığın, çöpün oluşturduğu manzaraya panoramik bir bakış, felsefi bir deneme niteliğinde.
Sayfa: 112
O Olmak
Benim ibranicem yok senin var mı?
Benim kırmızıya çalan gülle alıp veremediğim
Benim bir yükselip bir inen indeks mindeks
Yuro, altun, parite
Sayfa: 88
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com