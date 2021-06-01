İthaki etiketiyle yedi yeni kitap

İthaki Yayınları'ndan çıkan yeni kitaplar okurlarla buluştu. Okurlar bu ay da kitaba doyacak.

Haziranda da okurlarına yeni kitaplarla merhaba diyen İthaki Yayınları hız kesmeden devam ediyor.

Yedi yeni kitabı okurlarıyla buluşturan İthaki, yeni kitapların yayınlanacağının işetini de şimdiden veriyor.

İşte o kitaplar...

Minik: Madam Tussaud’nun Olağanüstü Hayatı

Edward Carey’nin, Devrim Paris’inde hem kraliyet yanlıları hem de radikallerle ahbaplık eden hırslı bir vizyoneri, efsanevi Madam Tussaud’yu anlattığı Minik, sanata, sınıf çatışmasına, iradeye ve sevdiklerimize nasıl tutunduğumuza dair, gösterişli geçit törenlerine benzeyen cazibeli bir roman ve çarpık, dehşetli, sürükleyici bir hikâye.

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Sayfa: 456

Asimov - Vakıf Kurulurken

Hugo Tüm Zamanların En İyi Serisi Ödülü

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Sayfa: 560

Jüpiter’in Mirası Cilt 3





Kick-Ass ve Marvel/İç Savaş’ın yaratıcısı mark millar’ın yazdığı ve frank quitely’nin (3üz, all-star superman) çizdiği jüpiter’in mirası cilt 3, süperkahramanların gizli kapaklı, problemli yaşamlarına yakından bakan, watchmen ve the boys sevenlerin bayılacağı bir çizgi roman.

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Sayfa: 136

Spider-Man: Öfkeli Kanatlar





Aksİyon Dolu Vİdeo Oyununun ön Hİkâyesİ!



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Sayfa: 240

Fukara Ölüsü





Bizim Hikâye dizisiyle birlikte, hem öykücülüğümüze dair bütünlüklü bir söz söylemek hem de yeni öykücüler keşfetmek üzere farklı yolculuklara yelken açıyoruz.

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Sayfa: 232

Atık

Brian Thill’in bu küçük kitabı, dünyayı ve hayatımızı işgal eden, gözden çıkardığımız, kullanmadığımız, görmek istemediğimiz ya da istediğimiz her türden atığın, çöpün oluşturduğu manzaraya panoramik bir bakış, felsefi bir deneme niteliğinde.

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Sayfa: 112

O Olmak





Benim ibranicem yok senin var mı?

Benim kırmızıya çalan gülle alıp veremediğim

Benim bir yükselip bir inen indeks mindeks

Yuro, altun, parite

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Sayfa: 88

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com