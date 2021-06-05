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- İthaki haziran kitapları raflardaki yerini aldı
İthaki haziran kitapları raflardaki yerini aldı
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 11:47
Yen ay, yeni kitaplar demek.. İthaki Yayınları yeni kitaplarını okurlarına sunmaya devam ediyor.
Haziranda da dokuz eseri kitapseverlerle buluşturdu. Hafta sonu "Ne okuyacağım" diye düşünmeyin; dokuz kitaptan oluşan listemize göz atın..
İyi okumlar dileriz...
Ölüm: Ölüm’ün Kapısında
Cehennemden çıkma bir parti – hem de Ölüm'ün Kapısında
Sayfa: 208
Alev Dudaklı Kadın
Alev Dudaklı Kadın, tam anlamıyla popüler bir tarihi roman. Aksiyonu güçlü, cinsel gerilimi yüksek. Olaylar okurların merak duygusunu tahrik ederek ardı ardına diziliyor. Ancak Suat Derviş ezilenden, hakkı yenenden yana tavrını tüm romana ustalıkla yediriyor.
Sayfa: 37
Boğul
Junot Díaz'ın Boğul'u yetişkinliğin topraklarına adım atan kişinin, yabancı topraklardaki göçmenin öfkesini, neşesini, yalnızlığını, acemiliğini doğrudan yaşayan maharetli bir yazarın kitabı.
Sayfa: 160
A’mâk-ı Hayal
Filibeli Ahmet Hilmi’nin inancını ve fikirlerini her satırda hissettirdiği mitolojik, mistik ve gerçeküstü maceralardan oluşan A’mâk-ı Hayal, tasavvuf edebiyatının en sıradışı, en mühim eserlerinden biri.
Sergüzeşt
Türk edebiyat tarihinin ilk büyük üslupçularından biri olarak görülen Samipaşazade'nin çarpıcı romanı Sergüzeşt'in yayımlanması sonrasında kovuşturmaya uğraması ve kendini sürgünde bulması âdeta kaderin elim bir şakası gibidir.
Sayfa: 128
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın o dönem, yaklaşan Halley nedeniyle yayılan dedikodular ve hurafelerle gerçekten korkuya kapılan halka, önsözünde de seslendiği Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, edebiyatımızın en kıymetli, en muzip klasiklerinden.
Sayfa: 208
Eylül
1900 yılında Servet-i Fünûn'da tefrika edilen, 1901'de ise kitap hâlinde yayımlanan, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı Eylül, bağlılığın meşakkatli doğasını irdeleyen, yasak arzunun yıkıcılığına dair bir başyapıt.
Sayfa: 344
Aşk-ı Memnu
Türk edebiyatının ilk büyük romanı olarak kabul edilen Aşk-ı Memnu, yüz yılı aşkın bir zamandan sonra hâlâ okurları etkileyebilen, zamansız bir şaheser.
Sayfa: 456
Kürk Mantolu Madonna
Kürk Mantolu Madonna, görünürdeki kabullenişin ve içeride kopan fırtınaların öyküsü, edebiyatımızdaki en başarılı psikolojik tahlillerden biri.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com