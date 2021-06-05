İthaki haziran kitapları raflardaki yerini aldı

İthaki Yayınları etiketiyle dokuz yeni kitap, okurlarla buluştu. Özellikle yayınlanan Türk klasikleri romanları okumaya değer.

Yen ay, yeni kitaplar demek.. İthaki Yayınları yeni kitaplarını okurlarına sunmaya devam ediyor.

Haziranda da dokuz eseri kitapseverlerle buluşturdu. Hafta sonu "Ne okuyacağım" diye düşünmeyin; dokuz kitaptan oluşan listemize göz atın..

İyi okumlar dileriz...

Ölüm: Ölüm’ün Kapısında

Cehennemden çıkma bir parti – hem de Ölüm'ün Kapısında

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Sayfa: 208

Alev Dudaklı Kadın

Alev Dudaklı Kadın, tam anlamıyla popüler bir tarihi roman. Aksiyonu güçlü, cinsel gerilimi yüksek. Olaylar okurların merak duygusunu tahrik ederek ardı ardına diziliyor. Ancak Suat Derviş ezilenden, hakkı yenenden yana tavrını tüm romana ustalıkla yediriyor.

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Sayfa: 37

Boğul

Junot Díaz'ın Boğul'u yetişkinliğin topraklarına adım atan kişinin, yabancı topraklardaki göçmenin öfkesini, neşesini, yalnızlığını, acemiliğini doğrudan yaşayan maharetli bir yazarın kitabı.

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Sayfa: 160

A’mâk-ı Hayal





Filibeli Ahmet Hilmi’nin inancını ve fikirlerini her satırda hissettirdiği mitolojik, mistik ve gerçeküstü maceralardan oluşan A’mâk-ı Hayal, tasavvuf edebiyatının en sıradışı, en mühim eserlerinden biri.

Sergüzeşt

Türk edebiyat tarihinin ilk büyük üslupçularından biri olarak görülen Samipaşazade'nin çarpıcı romanı Sergüzeşt'in yayımlanması sonrasında kovuşturmaya uğraması ve kendini sürgünde bulması âdeta kaderin elim bir şakası gibidir.

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Sayfa: 128

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç





Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın o dönem, yaklaşan Halley nedeniyle yayılan dedikodular ve hurafelerle gerçekten korkuya kapılan halka, önsözünde de seslendiği Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, edebiyatımızın en kıymetli, en muzip klasiklerinden.

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Sayfa: 208

Eylül

1900 yılında Servet-i Fünûn'da tefrika edilen, 1901'de ise kitap hâlinde yayımlanan, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı Eylül, bağlılığın meşakkatli doğasını irdeleyen, yasak arzunun yıkıcılığına dair bir başyapıt.

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Sayfa: 344

Aşk-ı Memnu





Türk edebiyatının ilk büyük romanı olarak kabul edilen Aşk-ı Memnu, yüz yılı aşkın bir zamandan sonra hâlâ okurları etkileyebilen, zamansız bir şaheser.

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Sayfa: 456

Kürk Mantolu Madonna





Kürk Mantolu Madonna, görünürdeki kabullenişin ve içeride kopan fırtınaların öyküsü, edebiyatımızdaki en başarılı psikolojik tahlillerden biri.



Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com