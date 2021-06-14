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    İthaki Yayınları 16 Haziran kitapları

    İthaki Yayınları 16 Haziran kitapları okurlarına sunmaya hazırlanıyor. İki yeni kitap yakında raflarda...
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 08:41
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    İthaki Yayınları 16 Haziran kitapları

    Bugün pazartesi ve haftanın ilk iş günü... İşimizi yaparken her zaman olduğu gibi kitap okumayı da ihmal etmiyoruz. Bunun için İthaki Yayınları'nn okurları için hazırladığı kitaplara birlikte göz atalım...

    İşte İthaki'nin 16 Haziran'da raflarda olması beklenen iki yeni kitabı.

    Hepinize keyifli okumalar diliyoruz..

    Jul Maroh - Mavi En Sıcak Renktir

    İthaki Yayınları 16 Haziran kitapları #1

    Mavi En Sıcak Renktir, aşkın umursamaz, tatlı sert büyüsüne ama daha çok utanç, inkâr, öfke ve önyargılara dair benzersiz bir büyüme, kendini bulma hikâyesi.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 160

    Gene Wolfe - Liktorun Kılıcı

    İthaki Yayınları 16 Haziran kitapları #2

    Liktorun Kılıcı, tek hamleyle birbirinden ayrılmayan doğru ile yanlışın kitabı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 304

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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