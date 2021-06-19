İthaki Yayınları'nda dört yeni kitap

İthaki Yayınları kitapseverlerle yeni kitaplarını buluşturmaya hazırlanıyor.

İthaki Yayınları 23 Haziran kitapları arasında yine yepyeni ve ilgi çekici kitaplar yer alıyor. 23 Haziran'da raflarda olması beklenen kitapları tanıyalım..

İyi okumalar dileriz...

Depo

Depo çok da uzağımızda olmayan bir sözde ütopyanın karanlık köşelerine ışık tutuyor.

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Sayfa: 440

Vakıf İleri





Psikotarih biliminin yaratıcısı Hari Seldon, engin Galaktik İmparatorluk çöküşün eşiğindeyken zamanla yarışarak devrimci kuramını geliştirip yıldızların arasında insanlık için bir yer sağlamaya çalışıyordu. Ve Seldon’ı kontrol eden hem psikotarih hem de tüm galaksinin geleceğini kontrol edebilecekti.

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Sayfa: 488

Cehennem Atlası: Cehennemin Sınırından Altı Öykü

Çağdaş korku edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan Nathan Ballingrud’un dört kısa öyküsü ile iki uzun öyküsünün bir araya geldiği bu kitap, karanlık bir evrenin kapısını aralayıp bizi başka dünyaların okült dehşetleriyle karşılaştırırken, kâbusların ölümcül oldukları kadar dokunaklı da olabileceklerini gösteriyor.

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Sayfa: 264

Dönme Dolap Düşleri





M. Özgür Mutlu, Dönme Dolap Düşleri ile başta öykü diline, sonra da atmosfere ve karaktere inandığını bir kez daha gösteriyor. 2011 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’nü öykü dalında Van Gölü Ekspresi ile aldıktan sonra Karton Ev ve Dünyanın Çivisi isimli kitaplarıyla okurla buluşmaya devam eden yazar, yolculuğunu ara vermeden sürdürüyor.

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Sayfa: 120

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com