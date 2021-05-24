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    İthaki Yayınları'ndan okurlarına yedi yeni kitap

    İthaki Yayınları 26 Mayıs'ta yedi kitabı okurlarına ulaştırıyor. Çarşamba günü raflarda yerini alacak kitaplara göz atalım.
    • Özel Haber
    • 24.05.2021 - 13:46
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    İthaki Yayınları'ndan okurlarına yedi yeni kitap

    İthaki Yayınları, okurlarını kitapsız bırakmıyor ve her ay olduğu gibi bu ay da yepyeni kitapları okurlarıyla buluşturuyor.

    26 Mayıs Çarşamba günü raflarda yerini alması beklenen kitaplara hep birlikte tabıyalım..

    Kitap Ayracı olarak hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...

    Yalancılar İçin Sihir

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #1

    Locus En İyİ İlk Roman Ödülü Adayı

    Goodreads Okurlarına Göre Yılın En İyi Fantazi Romanlarından Biri.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 280

    Yitik Dünya

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #2

    Tom Sweterlitsch'ten Yitik Dünya, yapısıyla ve üslubuyla Inception ile True Detective'i akla getiren, labirentimsi kâbus atmosferiyle tüyler ürpertici bir bilimkurgu polisiye.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 440

    Korudaki Gümüş

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #3

    Korudaki Gümüş, kara topraktaki köklerin derinliğine dair dokunaklı, masalsı bir anlatı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 104

    Piyanist

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #4

    Elfriede Jelinek'in en bilinen romanı Piyanist, müziği dinlenmeyip susturulan bedene, kadın ile erkeğin toplumsal rollerine dair tabu yıkan, sarsıcı bir başyapıt.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 288

    Kuyrukluyıldız Günleri

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #5

    Savaş ve sınıfsal çelişkiler kadar aşk üzerine de zamanının ilerisinde görüşlere sahip Kuyrukluyıldız Günleri, toplumsal düzenin üzerine inşa edildiği temeli sarsmaktan korkmayan, sadece Wells'in yazabileceği öngörüde bir bilimsel romans..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 272

    Kan Fermanı

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #6

    Şafak Güçlü, Kan Fermanı ile bu toprakların korku için ne kadar bereketli olduğunu gösteriyor okura. Sürekli devan eden temposu, şaşırtıcı kurgusu ve nefes alıp veren karakterleriyle uzun zaman unutamayacağınız bir roman.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 200

    Kahraman ve Cellat

    İthaki Yayınları ndan okurlarına yedi yeni kitap #7

    Şeniz Baş, Kahraman ve Cellat'ta aile kavramını yeniden tartışmaya açarak yarattığı karakterlerle sadece bireyin değil toplumun da çıkmazlarına işaret ediyor.

    Sayfa: 184

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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