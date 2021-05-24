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- İthaki Yayınları'ndan okurlarına yedi yeni kitap
İthaki Yayınları'ndan okurlarına yedi yeni kitap
- Özel Haber
- 24.05.2021 - 13:46
İthaki Yayınları, okurlarını kitapsız bırakmıyor ve her ay olduğu gibi bu ay da yepyeni kitapları okurlarıyla buluşturuyor.
26 Mayıs Çarşamba günü raflarda yerini alması beklenen kitaplara hep birlikte tabıyalım..
Kitap Ayracı olarak hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...
Yalancılar İçin Sihir
Locus En İyİ İlk Roman Ödülü Adayı
Goodreads Okurlarına Göre Yılın En İyi Fantazi Romanlarından Biri.
Sayfa: 280
Yitik Dünya
Tom Sweterlitsch'ten Yitik Dünya, yapısıyla ve üslubuyla Inception ile True Detective'i akla getiren, labirentimsi kâbus atmosferiyle tüyler ürpertici bir bilimkurgu polisiye.
Sayfa: 440
Korudaki Gümüş
Korudaki Gümüş, kara topraktaki köklerin derinliğine dair dokunaklı, masalsı bir anlatı.
Sayfa: 104
Piyanist
Elfriede Jelinek'in en bilinen romanı Piyanist, müziği dinlenmeyip susturulan bedene, kadın ile erkeğin toplumsal rollerine dair tabu yıkan, sarsıcı bir başyapıt.
Sayfa: 288
Kuyrukluyıldız Günleri
Savaş ve sınıfsal çelişkiler kadar aşk üzerine de zamanının ilerisinde görüşlere sahip Kuyrukluyıldız Günleri, toplumsal düzenin üzerine inşa edildiği temeli sarsmaktan korkmayan, sadece Wells'in yazabileceği öngörüde bir bilimsel romans..
Sayfa: 272
Kan Fermanı
Şafak Güçlü, Kan Fermanı ile bu toprakların korku için ne kadar bereketli olduğunu gösteriyor okura. Sürekli devan eden temposu, şaşırtıcı kurgusu ve nefes alıp veren karakterleriyle uzun zaman unutamayacağınız bir roman.
Sayfa: 200
Kahraman ve Cellat
Şeniz Baş, Kahraman ve Cellat'ta aile kavramını yeniden tartışmaya açarak yarattığı karakterlerle sadece bireyin değil toplumun da çıkmazlarına işaret ediyor.
Sayfa: 184
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com