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    İthaki Yayınları'ndan yeni kitaplar

    Her ay birbirinden güzel kitaplar yayınlayan İthaki Yayınları, dört yeni kitabı daha okurlarıyla buluşturdu.
    • Özel İçerik
    • 12.04.2021 - 18:23
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    İthaki Yayınları'ndan yeni kitaplar

    Türkiye'nin önemli yayınevlerinden olan İthaki Yayınları durmak bilmiyor. Özellikle bilimkurgu romanlarıyla okurlarını mest eden İthaki, yeni eserleri de yayınlamaya devam ediyor.

    Amerika yazar Neil Geiman'ın Kıyamet Gösterisi ve Sandman - Sonsuz Geceler (11'inci cilt)  James Tıptree JR.' nin Houston, Houston Duyuyor Musun? kitaplarının yanında Mehmet Özkan Şüküran'ın kaleme aldığı şiir kitabı, Gül Rengini İthaki Yayınları'nın okurlarına sunduğu önemli kitapların başında geliyor.

    Yeni haftada bu güzel dört kitabı siz kitapseverlere sunuyoruz.

    Bol kitaplı günler diliyoruz...

    NEİL GEİMAN - KIYAMET GÖSTERİSİ

    İthaki Yayınları ndan yeni kitaplar #1

    Dünya Fantazi En İyi Roman Ödülü Adayı Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 448

    NEİL GEİMAN - SANDMAN SONSUZ GECELER

    İthaki Yayınları ndan yeni kitaplar #2

    Sonsuz Geceler, hem Sandman hayranları için muazzam bir devam cildi hem de seriye yeni başlayacaklar için ideal bir öykü kitabı..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 160

    JAMES TIPTREE , JR. - HOUSTON HOUSTON DUYUYOR MUSUN

    İthaki Yayınları ndan yeni kitaplar #3

    Hugo En İyi Novella Ödülü / Nebula En İyi Novella Ödülü

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 88

    MEHMET ÖZKAN ŞÜKÜRAN - GÜL RENGİNİ

    İthaki Yayınları ndan yeni kitaplar #4

    2016 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü!

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 72

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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