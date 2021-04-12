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İthaki Yayınları'ndan yeni kitaplar
- Özel İçerik
- 12.04.2021 - 18:23
Türkiye'nin önemli yayınevlerinden olan İthaki Yayınları durmak bilmiyor. Özellikle bilimkurgu romanlarıyla okurlarını mest eden İthaki, yeni eserleri de yayınlamaya devam ediyor.
Amerika yazar Neil Geiman'ın Kıyamet Gösterisi ve Sandman - Sonsuz Geceler (11'inci cilt) James Tıptree JR.' nin Houston, Houston Duyuyor Musun? kitaplarının yanında Mehmet Özkan Şüküran'ın kaleme aldığı şiir kitabı, Gül Rengini İthaki Yayınları'nın okurlarına sunduğu önemli kitapların başında geliyor.
Yeni haftada bu güzel dört kitabı siz kitapseverlere sunuyoruz.
Bol kitaplı günler diliyoruz...
NEİL GEİMAN - KIYAMET GÖSTERİSİ
Dünya Fantazi En İyi Roman Ödülü Adayı Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı
Sayfa: 448
NEİL GEİMAN - SANDMAN SONSUZ GECELER
Sonsuz Geceler, hem Sandman hayranları için muazzam bir devam cildi hem de seriye yeni başlayacaklar için ideal bir öykü kitabı..
Sayfa: 160
JAMES TIPTREE , JR. - HOUSTON HOUSTON DUYUYOR MUSUN
Hugo En İyi Novella Ödülü / Nebula En İyi Novella Ödülü
Sayfa: 88
MEHMET ÖZKAN ŞÜKÜRAN - GÜL RENGİNİ
2016 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü!
Sayfa: 72
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com