İthaki Yayınları'ndan yeni kitaplar

Her ay birbirinden güzel kitaplar yayınlayan İthaki Yayınları, dört yeni kitabı daha okurlarıyla buluşturdu.

Türkiye'nin önemli yayınevlerinden olan İthaki Yayınları durmak bilmiyor. Özellikle bilimkurgu romanlarıyla okurlarını mest eden İthaki, yeni eserleri de yayınlamaya devam ediyor.

Amerika yazar Neil Geiman'ın Kıyamet Gösterisi ve Sandman - Sonsuz Geceler (11'inci cilt) James Tıptree JR.' nin Houston, Houston Duyuyor Musun? kitaplarının yanında Mehmet Özkan Şüküran'ın kaleme aldığı şiir kitabı, Gül Rengini İthaki Yayınları'nın okurlarına sunduğu önemli kitapların başında geliyor.

Yeni haftada bu güzel dört kitabı siz kitapseverlere sunuyoruz.

Bol kitaplı günler diliyoruz...

NEİL GEİMAN - KIYAMET GÖSTERİSİ

Dünya Fantazi En İyi Roman Ödülü Adayı Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı

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Sayfa: 448

NEİL GEİMAN - SANDMAN SONSUZ GECELER





Sonsuz Geceler, hem Sandman hayranları için muazzam bir devam cildi hem de seriye yeni başlayacaklar için ideal bir öykü kitabı..

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Sayfa: 160

JAMES TIPTREE , JR. - HOUSTON HOUSTON DUYUYOR MUSUN

Hugo En İyi Novella Ödülü / Nebula En İyi Novella Ödülü



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Sayfa: 88

MEHMET ÖZKAN ŞÜKÜRAN - GÜL RENGİNİ

2016 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü!

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Sayfa: 72

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com