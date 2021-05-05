İthaki Yayınları'nın mayıs ayına özel kitaplar

İthaki Yayınları bugün raflarda yerini alacak kitapları açıkladı. Biz de sizler için hazırladık.

Nisa yını da geride bıraktık ve artık mayısı yaşıyoruz. Nisan, umarım sizler için okuma anlamında verimli geçmiştir. Yeni ayda da ne okuyacağım diye düşünmeyin. İşte size yardımcı olabilecek İthaki'nin bugün raflarda yerini alacak kitapları..

Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...

Mark Millar - Mark Millar

Olağanüstü güçlere kavuşan bir grup genç süperkahraman İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'sında insanları uzaylılardan, yaratıklardan ve kötü adamlardan korurken aynı zamanda kişisel buhranlarıyla, ailevi problemlerle ve de birbirleriyle başa çıkmaya çalışıyorlardı.

Satın alamk için tıklayın:

Sayfa:144

Mark Millar , Wilfredo Torres , Chris Sprouse - Jüpiter’in Mirası Cilt 2

Kick-Ass ve Marvel/iç savaş'ın yaratıcısı mark millar'ın yazdığı ve wilfredo torres (black panther ile chris sprouse'un (thors) çizdiği jüpiter'in mirası cilt 2, süperkahramanların gizli kapaklı, problemli yaşamlarına yakından bakan, mad men ve the boys sevenlerin bayılacağı bir çizgi roman.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa:152

Suat Derviş - Dirilen Mumya

Suat Derviş, ilgi çekici eseri Dirilen Mumya ile macera romanları yazma konusunda da ne kadar maharetli olduğunu gösteriyor.



Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 208

Sadık Hidayet - Kör Baykuş

Hidayet, yasaklı başyapıtı Kör Baykuş'ta gizemli sevgilisinin kaybından sonra umutsuzluğun pençesine düşen genç bir adamı hikâyesinin merkezine alıyor ve mistik bir anlatıyı, bireyin dünyasını keşfetmeye koşuyor. İnsan ruhunun derinliklerine uzanan, yalnızlığa, aşka ve saflığa dair sürekli evrilerek, dönüşerek ilerleyen bu şiirsel anlatı kâh ıssız topraklarda bir başına dolanıyor kâh kanatlanıp göklere çıkıyor.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 112

Hayrettin Ziya Taluy - Seven Bekler





Seven Bekler, bugün ismi anılmayan Hayrettin Ziya Taluy'un iki öykü kitabını, Dert Veren Pınar (1934) ve Karadeniz Hikâyeleri'ni (1940) bir araya getiriyor. Hayrettin Ziya memuriyetleri sebebiyle gezdiği Anadolu'yu anlatmış.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 200

Tuba Bozkurt - Kontrollü patlama





Yaslı ve tedirgin değiliz Aynı gemide değiliz İyice keskinleşmiş, geçiştirilmiş o ses Bize nasılsa ulaşır. Dağılmış izmaritlerin teneke kutuların Erkeklerin her yere kan sıçrattığı hayatın Erkeklerin ve hayatın -belirtili isim tamlaması- Ve seyyar tuvaletlerin Karaköy altgeçidinde korktuğum çocukların Korkuttuğum evsizlerin içinden aynı saatte hiç aşınmadan.

Satın alamk için tıklayın:

Sayfa:64

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com