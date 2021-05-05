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- İthaki Yayınları'nın mayıs ayına özel kitaplar
İthaki Yayınları'nın mayıs ayına özel kitaplar
- Özel İçerik
- 05.05.2021 - 09:42
- Güncelleme : 05.05.2021 - 09:45
Nisa yını da geride bıraktık ve artık mayısı yaşıyoruz. Nisan, umarım sizler için okuma anlamında verimli geçmiştir. Yeni ayda da ne okuyacağım diye düşünmeyin. İşte size yardımcı olabilecek İthaki'nin bugün raflarda yerini alacak kitapları..
Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...
Mark Millar - Mark Millar
Olağanüstü güçlere kavuşan bir grup genç süperkahraman İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'sında insanları uzaylılardan, yaratıklardan ve kötü adamlardan korurken aynı zamanda kişisel buhranlarıyla, ailevi problemlerle ve de birbirleriyle başa çıkmaya çalışıyorlardı.
Sayfa:144
Mark Millar, Wilfredo Torres, Chris Sprouse - Jüpiter’in Mirası Cilt 2
Kick-Ass ve Marvel/iç savaş'ın yaratıcısı mark millar'ın yazdığı ve wilfredo torres (black panther ile chris sprouse'un (thors) çizdiği jüpiter'in mirası cilt 2, süperkahramanların gizli kapaklı, problemli yaşamlarına yakından bakan, mad men ve the boys sevenlerin bayılacağı bir çizgi roman.
Sayfa:152
Suat Derviş - Dirilen Mumya
Suat Derviş, ilgi çekici eseri Dirilen Mumya ile macera romanları yazma konusunda da ne kadar maharetli olduğunu gösteriyor.
Sayfa: 208
Sadık Hidayet - Kör Baykuş
Hidayet, yasaklı başyapıtı Kör Baykuş'ta gizemli sevgilisinin kaybından sonra umutsuzluğun pençesine düşen genç bir adamı hikâyesinin merkezine alıyor ve mistik bir anlatıyı, bireyin dünyasını keşfetmeye koşuyor. İnsan ruhunun derinliklerine uzanan, yalnızlığa, aşka ve saflığa dair sürekli evrilerek, dönüşerek ilerleyen bu şiirsel anlatı kâh ıssız topraklarda bir başına dolanıyor kâh kanatlanıp göklere çıkıyor.
Sayfa: 112
Hayrettin Ziya Taluy - Seven Bekler
Seven Bekler, bugün ismi anılmayan Hayrettin Ziya Taluy'un iki öykü kitabını, Dert Veren Pınar (1934) ve Karadeniz Hikâyeleri'ni (1940) bir araya getiriyor. Hayrettin Ziya memuriyetleri sebebiyle gezdiği Anadolu'yu anlatmış.
Sayfa: 200
Tuba Bozkurt - Kontrollü patlama
Yaslı ve tedirgin değiliz Aynı gemide değiliz İyice keskinleşmiş, geçiştirilmiş o ses Bize nasılsa ulaşır. Dağılmış izmaritlerin teneke kutuların Erkeklerin her yere kan sıçrattığı hayatın Erkeklerin ve hayatın -belirtili isim tamlaması- Ve seyyar tuvaletlerin Karaköy altgeçidinde korktuğum çocukların Korkuttuğum evsizlerin içinden aynı saatte hiç aşınmadan.
Sayfa:64
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com