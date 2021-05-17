İthaki'den okurlara dört yeni kitap

İthaki Yayınları haftanın ilk gününde okurlarına yeni eserler sunuyor. Gelin birlikte bakalım.

İthaki Yayınları okurlarına süpriz yapmaya devam ediyor. Yayınevi, haftanın ilk iş gününde dört yeni kitabı okurlarlarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. yeni kitap olacak da Isaac Asımov olmaz mı?

Var elbette...

Asımov'un İşte Tanrılar kitabının yanında Aldous Huxley, 20. yüzyılın en önemli distopya yazarlarından biri.

Cesur Yeni Dünya ve Ada’yla birlikte yazarın üç vizyoner klasiğinden biri sayılan Maymun ve Öz ise bunların içinde en karanlık olanı.

Senaryo formunun kullanıldığı bu kitap, yazarın kurgunun yanında biçimde de yaratıcılığını gösterdiği deneysel bir roman.

Çağla Çinili'nin kaleme aldığı Kendimi Doğurmadan Hemen Önce ve Sevinç Türkmen'nin alinden çıkan Ekopraksisin Ontolojisi: Spinoza ve Marx kitapları da okurlarını bekliyor.

İşte Tanrılar

Hugo En İyi Roman Ödülü / Nebula En İyi Roman Ödülü / Locus En İyi Roman Ödülü

Maymun ve Öz

Maymun ve Öz, Şeytan’ın boynuzları tarafından çizilen bir din,

etik ve evrim üçgeni.

Kendimi Doğurmadan Hemen Önce

Çağla Çinili, ilk kitabı Kendimi Doğurmadan Hemen Önce ile insana dair ne varsa apaçık koyuyor önümüze.

Ekopraksisin Ontolojisi: Spinoza ve Marx

Sevinç Türkmen elinizdeki çalışmasında günümüzde büyük ölçüde dil, mantık ve matematik eksenli araştırmalarla sınırlandırılmış olan felsefenin, çağdaş sorunlarımıza bir yanıt bulabilmek adına farklı ve daha etkili bir mecraya taşınmasının mümkün olup olmadığını kapsamlı bir şekilde araştırıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com