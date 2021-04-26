İthaki'nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni

Nisan ayının son haftasında ithaki Yayınları'ndan beş yeni kitap. Vakıf ve Dünya, Çölde Kutup Ayısı, Kralların Son Çaresi, Yıldız Tozu ve Dutlar Yetişmedi raflarda...

İthaki Yayınları nisan ayının son haftasına beş yepyeni kitapla giriyor. Vakıf ve Dünya, Çölde Kutup Ayısı, Kralların Son Çaresi, Yıldız Tozu ve Dutlar Yetişmedi kitapları raflarda yerini aldı.

Türk edebiyatının kilometre taşlarından olan Kemal Tahir'in Dutlar Yetişmedi romanı bu ayın öne çıkanlarından. Aynı zamanda Amerikalı bilimkurgu kitaplarının sevilen ismi İsaac Asimov'un Vakıf ve Dünya kitabı da okurlarını bekliyor.

Haftanın ilk gününde henüz bir okuma programı hazırlamadaysanız bu beş kitaba birlikte göz atalım.

Keyifli okumalar dileriz...

Isaac Asimov - Vakıf ve Mola

Hugo Tüm Zamanların En İyi Serisi Ödülü



1941 yılında genç bir biliminsanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon’ın yazdığı Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’nden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı.

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Sayfa: 592

Dimitri Verhulst - Çölde Kutup Ayısı

Yarı otobiyografik romanında Verhulst görgü kurallarından ve utançtan yoksun, yabancılaşmanın ve sosyal mahrumiyetin başı çektiği melankolik bir dünyayı anlatıyor.

Beyaz perdeye de uyarlanan Çölde Kutup Ayısı, işe yaramazlığın, ötekiliğin, alkolizmin, kavga dövüşün ve terk edilmişliğin romanı.

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Sayfa: 176

Joe Abercrombie - Kralların Son Çaresi

David Gemmell Legend En İyİ Fantastik Roman Ödülü Adayı..

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Sayfa: 632

Neil Gaiman - Yıldız Tozu ( Resimi edisyon)





Popüler fantastik edebiyatta birden fazla duyguyu yansıtmak kolay değil ama Gaiman bu konuda usta. Yıldız Tozu’yla hem dur durak bilmeyen benzersiz bir hikâye hem de gündelik hayatın sınırlarını aşan bir macera vadediyor.

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Sayfa: 256

Kemal Tahir - Dutlar Yetişmedi

Dutlar Yetişmedi, çoğunlukla romanlarıyla tanıdığımız bu büyük yazarın öykülerinden oluşuyor.

Okur bu öykülerde Kemal Tahir’in insana bakışını, toplumsal duyarlılığını ve hepsinden öte dil hassasiyetini görecek. Bizi oluşturan ne kadar değer, duygu ve erdem varsa onları işliyor Kemal Tahir.

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Sayfa: 216

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



