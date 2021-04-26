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    İthaki'nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni

    Nisan ayının son haftasında ithaki Yayınları'ndan beş yeni kitap. Vakıf ve Dünya, Çölde Kutup Ayısı, Kralların Son Çaresi, Yıldız Tozu ve Dutlar Yetişmedi raflarda...
    • Özel İçerik
    • 26.04.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:12
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    İthaki'nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni

    İthaki Yayınları nisan ayının son haftasına beş yepyeni kitapla giriyor. Vakıf ve Dünya, Çölde Kutup Ayısı, Kralların Son Çaresi, Yıldız Tozu ve Dutlar Yetişmedi kitapları raflarda yerini aldı.

    Türk edebiyatının kilometre taşlarından olan Kemal Tahir'in Dutlar Yetişmedi romanı bu ayın öne çıkanlarından. Aynı zamanda Amerikalı bilimkurgu kitaplarının sevilen ismi İsaac Asimov'un Vakıf ve Dünya kitabı da okurlarını bekliyor.

    Haftanın ilk gününde henüz bir okuma programı hazırlamadaysanız bu beş kitaba birlikte göz atalım.

    Keyifli okumalar dileriz...

    Isaac Asimov - Vakıf ve Mola

    İthaki nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni #1

    Hugo Tüm Zamanların En İyi Serisi Ödülü

    1941 yılında genç bir biliminsanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon’ın yazdığı Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’nden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 592

    Dimitri Verhulst - Çölde Kutup Ayısı

    İthaki nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni #2

    Yarı otobiyografik romanında Verhulst görgü kurallarından ve utançtan yoksun, yabancılaşmanın ve sosyal mahrumiyetin başı çektiği melankolik bir dünyayı anlatıyor.

    Beyaz perdeye de uyarlanan Çölde Kutup Ayısı, işe yaramazlığın, ötekiliğin, alkolizmin, kavga dövüşün ve terk edilmişliğin romanı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 176

    Joe Abercrombie - Kralların Son Çaresi

    İthaki nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni #3

    David Gemmell Legend En İyİ Fantastik Roman Ödülü Adayı..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 632

    Neil Gaiman - Yıldız Tozu ( Resimi edisyon)

    İthaki nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni #4

    Popüler fantastik edebiyatta birden fazla duyguyu yansıtmak kolay değil ama Gaiman bu konuda usta. Yıldız Tozu’yla hem dur durak bilmeyen benzersiz bir hikâye hem de gündelik hayatın sınırlarını aşan bir macera vadediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 256

    Kemal Tahir - Dutlar Yetişmedi

    İthaki nin beş yeni kitabıyla okuma serüveni #5

    Dutlar Yetişmedi, çoğunlukla romanlarıyla tanıdığımız bu büyük yazarın öykülerinden oluşuyor.

    Okur bu öykülerde Kemal Tahir’in insana bakışını, toplumsal duyarlılığını ve hepsinden öte dil hassasiyetini görecek. Bizi oluşturan ne kadar değer, duygu ve erdem varsa onları işliyor Kemal Tahir.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 216

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     


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