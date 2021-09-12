İyi Kitap'ın 136. sayısı yine dopdolu

Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yayımlanan tek dergi olan İyi Kitap’ın 136. sayısı okurlarıyla buluştu.

2009 yılından bu yana iyi kitapların izini süren ve okurlarını “iyi kitap”larla buluşturan derginin yeni sayısı çocuk ve gençlik kitapları arasından yapılan güncel seçkiyle yine dopdolu.

Karin Karakaşlı, Hollandalı yazar Gerard van Gemert'in, savaş ve göç ortasında yaşından önce büyümek zorunda kalan bir çocuğun hayatına ayna tuttuğu Nefes Almadan isimli kitabını inceliyor.

Mehmet Erkurt, korkudan korkmamak ve korkuyla çok daha yakından tanışmak için her yaştan okuru Sakın Korkma! kitabını keşfetmeye çağırıyor! Adnan Saraçoğlu, Dilin Büyük Macerası adlı oyunbaz bir eseri masaya yatırıyor; dillerin çeşitlenmesi, yayılması, zayıflaması ve ölmesi gibi önemli konuları irdeliyor.

ORMANDAKİ GİZEM

Gökçe Gökçeer, Susanaa Isern'in, sıcacık ve hareketli bir orman atmosferinde geçen Ormandaki Gizem adlı resimli öyküsünü tanıtıyor. Karikatür sanatının dünyadaki sorunlara mercek tuttuğunu ifade eden ödüllü sanatçı Hicabi Demirci ''Tavşan Deliği'' başlıklı bölümde kendisiyle ilgili bilinmeyenleri paylaşıyor.

"AYNANIN İÇİNDEN"

''Aynanın İçinden'' sayfalarında ise Elif Şahin Hamidi ile renkli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Toprak Işık, varoluşumuzun gizem dolu hikâyesini sayfalarına konuk eden 100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi isimli başvuru çalışmasını masaya yatırıyor. Özlem Toprak, İspanyol sanatçı Paco Roca'nın ödüllü grafik romanı Ev'i yazıya döküyor.

Son olarak, ''Sahaf Dükkânı'' köşemizde Doğan Gündüz, dijital dünyanın yaşantımızı saniye saniye parçalara ayıran zorbalığına inatla çocuk edebiyatında zaman konusunu odağına alan çok nadide bir seçki sunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com