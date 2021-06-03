İyi Kitap'ın Haziran ayı içeriği yine dopdolu

Kitapseverlerin sevilen dergisi İyi Kitap, bu ay da bol içeriklerle yayında.

Türkiye Yayıncılar Birliği, 20 Mayıs'ta yaptığı Yayıncılık Sektörünü ve Paydaşlarını Zorlu Günler Bekliyor başlıklı basın açıklamasını ''Kitap okumak bir lüks değildir, temel bir ihtiyaçtır!'' cümlesiyle noktalamıştı.

Tesadüf o ki, İyi Kitap da tam o sıralarda konuyla ilişkili hummalı bir dosya konusu hazırlığı içerisindeydi. 3 ay boyunca dönüp dönüp okuyacağınız 135. sayının dosya çalışması ''Korsan Yayıncılık'' üzerine.

Yayıncılar başta olmak üzere yazar, çevirmen, illüstratör, editör ve kitap üretim alanında emek veren diğer tüm aktörler için, bu önemli konuya parmak bastılar.

İYİ KİTAP'TA BU AY...

Karin Karakaşlı, Hacer Kılcıoğlu'nun hayatın hakkını verenlerin tatlı masalını anlattığı İyi Günler Eczanesi adlı romanını tanıtıyor. Erdi İnci, Jordon Scott'ın kekeme bir çocuğun hikâyesini ele aldığı yeni eseri Nehir Gibi Konuşurum'u irdeliyor. Cahit Ökmen, Miyase Sertbarut'un her bölümü kahkahalarla okunacak son çalışması Karne Hediyesi At Kestanesi'ni inceliyor.





AYRICA...

Gökhan Yavuz Demir, efsane yazar Michael Morpurgo'nun Türkçeye yeni kazandırılan Gölge isimli kitabını masaya yatırıyor. Sanat yaşamı boyunca İran'ın köklü ve zengin kültürel geleneğinden beslenen Vaghar Aghaei ''Tavşan Deliği'' başlıklı anket bölümünde kendisiyle ilgili bilinmeyenleri paylaşıyor; ''Aynanın İçinden'' sayfalarında ise Elif Şahin Hamidi ile renkli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Son olarak, ''Sahaf Dükkânı'' köşesinde Doğan Gündüz'ün, Nokta, Gökyüzünün Rengi gibi kendi yazıp çizdiği kitaplarıyla dünya çapında ün kazanan Peter H. Reynolds'la yaptığı keyifli söyleşinin ikinci bölümüne yer veriliyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com