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- İyilik Yayıncılığının 3'üncü kitabı: Yolda Bir Kuşa Rastladım
İyilik Yayıncılığının 3'üncü kitabı: Yolda Bir Kuşa Rastladım
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 14:25
İyilik yayıncılığı hareketinin 3. Kitabı olan Yazar Hasan Kerim Güç’ün kaleme aldığı, kuşların; günümüze uzanan kadim yolculuğunun hikâyesini anlattığı, “Yolda Bir Kuşa Rastladım" Tuti Kitap’tan çıktı.
Farklı zamanların ve farklı kültürlerin hikâyelerinin anlatıldığı Yolda Bir Kuşa Rastladım; Attâr’ın ölümsüz kitabı Kuşların Dili’nde anlatılan efsanevi kuş Simurg’un, sonsuzluk iştiyâkıyla koyulduğu kozmik yolculuğuna dair bir yol manzarası çiziyor.
MODERN HİKAYELER...
Kitap, okuru modern hikâyelerin içinden geçirerek, ilâhî hikmeti yansıtan evrensel hikâyelere doğru çekiyor. İrfânî birikimimize ve edebiyat dağarımıza değerli katkılar sunan bu hikâyeler; Attâr’dan, Hz. Mevlânâ’dan, Hz. Yûnus’tan, Martin Heidegger’den, Batı’nın büyük bilgelerinden ve onların metafiziksel imajlar dünyasından renkler ve kokular devşiriyor.
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Sayfa: 192
GELİRLER EĞİTİME
İyilik Yayıncılığı projesi kapsamında gelirlerinin bir bölümü ile eğitime destek sağlayacak kitapta otuz kuşun kendi hikâyelerini anlattığı çizimler ise Ressam Ece Günaçar'ın imzasını taşıyor.
İYİLİK YAYINCILIĞI NEDİR?
Nefes Yayınevi, Tuti Kitap ve Genç Tuti bünyesinde “İyilik Yayıncılığı” adı altında ilk defa dünya çapında bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde “İyilik Yayın” logosu bulunan kitaplardan, elde edilen gelirin bir kısmıyla çeşitli iyilik hareketlerine katkı sağlanıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com