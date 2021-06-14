Türk dizi ihracatı furyasını başlatan İzzet Pinto’nun hayat hikâyesini anlattığı Babam İçin kitabı raflarda yerini aldı.

Çocuk yaşta başlayan ve beş farklı ülkede devam eden Pinto’nun girişimcilik maceralarını soluksuz okurken bolca şaşırmaya hazır olun.

Baba oğul ilişkisini, aile dayanışmasının değerini, her şeye rağmen yılmadan çalışmayı ve hayallerinden vazgeçmemeyi anlatan kitabında Pinto, mevcut düzenin dışında kendi yolunu seçen ve hayallerinden taviz vermeyenlerin sesi oluyor.

Bizler İzzet Pinto adını ilk kez aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle duymaya başladık. Dünyanın önde gelen bağımsız TV içerik dağıtıcısı olan Global Agency’yi kurmasının ardından Pinto, Türk yapımlarını yabancı ekranlara taşıyarak önemli başarılara imza attı.

KİTABIYLA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz aylarda ise Cüneyt Özdemir’in tweet’ini, Saba Tümer’in kahkahasını satın alarak NFT’yi hayatımıza sokan İzzet Pinto şimdi de kitabıyla konuşulmaya hazırlanıyor.

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BABAM İÇİN...

Türk dizilerini dünyaya açarak tanınan Pinto, şimdi dünyanın her yerinden 150 seçkin projeyitemsil ediyor. Bangkok’ta işportacılıktan sektörde yılın adamı seçilmeye uzanan hikâyesini Babam İçin adıyla kitaplaştıran Pinto, renkli yaşam hikâyesini okurlarla buluşturuyor.

İzzet Pinto

PES ETMEMEK

Ömrünü babasının emeklerini boşa çıkartmamak adına başarılı olmaya adamış ve bunu denerkenbirçok kez kaybetmiş, kaybettikçe pes etmemeyi öğrenmiş bir adamın nefes kesen hikâyesini Stella M. Trevez’in kaleminden okurken kendi babamıza söyleyemediklerimizle deyüzleşeceğimiz Babam İçin Destek Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini aldı.

KİTAP İÇİN NE DEDİLER?

"Umudun, sabrın, başarının, vazgeçmeden onurlu bir şekilde yaşamanın kitabı elinizde tuttuğunuz. Samimiyetle ve dürüstçe kimsenin içini açmadığı bugünlerde size iyi gelecek, ilham verecek, hepsinden önemlisi sizi tazeleyecek bir deneyim sunuyor İzzet Pinto. Onu tanıdığınıza çok sevineceksiniz. Kendinizi iyi tanırsanız çok zor pişman olacağınız şeyler yaparsınız. Peki siz kendinize ne kadar dürüstsünüz? Şimdi kendinizi genç İzzet'in yerine koyun ve ilk sayfayı çevirin, iyi okumalar..." Mert Fırat

İyi, doğru, sağlam, BABA gibi BABA olmak neymiş tarifi bu kitapta" Leyla Alaton

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com