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    J. G. Ballard'ın Beton Ada romanı

    İngiliz asıllı bilimkurgu yazarın J. G. Ballard'ın Beton Ada romanı, edebiyatseverlere yepyeni bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 11:41
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    J. G. Ballard'ın Beton Ada romanı

    Yüzyıllardır insanlığın her şeyi ardında bırakmaya, serüvene kapılmaya ya da özgürlüğe duyduğu özlemin ütopik mekânı olan keşfedilmemiş bir ada, ayak basılmadık noktasının kalmadığı varsayılan bu modern dünyada neye tekabül eder? Varlıklı bir mimar, arabasıyla her günkü mutat güzergâhında ilerlerken kaza yapar ve otoban kenarındaki terk edilmiş bir araziye uçar.

    Mahsur kaldığı bu insan yapımı "ada"dan kurtulma macerası birdenbire çocukluğuyla, mutsuz evliliğiyle, sevgilisiyle ve bizzat kendisiyle bir hesaplaşmaya dönüşür.

    J. G. Ballard ın Beton Ada romanı #1

    Sayfa: 165

    DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN ROMAN

    J.G. Ballard, çağdaş Robinson anlatı sı Beton Ada'da, büyüsünü yitiren köhne yerküredeki ıssız bir trafik adasının, dışsal bir mekândan içsel bir mekâna dönüşürken, kişinin kendini tanıması için sağladığı bitimsiz olanaklar üzerine düşünmeye davet ediyor okuru.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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