Petrol
85.67
-3.07%
Euro
19.2328
0.29%
Dolar
18.626
0.11%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4771
-0.21%
Bitcoin
314.360
2.84%
BTXN Coin
5.92
-0.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Jack Goody'ın büyük övgü alan kitabı: Batıdaki Doğu

    İngiliz yazar Jack Goody'ın Batıdaki Doğu kitabı, yazarın yayınlandığında büyük ses getiren araştırma-inceleme kitabıdır.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jack Goody'ın büyük övgü alan kitabı: Batıdaki Doğu

    Batıdaki Doğu, Batı'nın Avrupa dışı uygarlıklara dair önyargılı görüşlerini irdeliyor. Jack Goody, Batı rasyonalitesi kavramı ve ticari faaliyetlerdeki farklılıklar da dahil olmak üzere Avrupa temelli varsayımlara meydan okuyor.

    Goody eserinde, Doğu'daki aile kavramı gibi bölgenin gelişimini engellediği düşünülen unsurların ne denli abartıldığını ve hem Doğu hem de Batı tarih ve toplumlarının yanlış değerlendirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu gözler önüne seriyor. Bu geniş kapsamlı kitap, Batı ile Doğu arasındaki dengeyi yeniden inşa ediyor.

    Jack Goody ın büyük övgü alan kitabı: Batıdaki Doğu #1

    Sayfa: 412

    "Kışkırtıcı"

    "Bu kitap, modern Asyalı bilim insanları tarafından takdir edilecek. ... Goody’nin sunumu kısa ama bilgilendirici, kışkırtıcı ve aynı zamanda zarif. Yazar eski bir tartışmaya yenilik getiriyor."

    Arun Das Gupta, International History Review


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Ukrayna'da siviller için tahliye kararı
    Dünya

    Ukrayna'da siviller için tahliye kararı

    Reçete İbn-i Sina'dan: Sinüzitin kökünü kurutuyor, beyin yollarını açıyor! Resmen şifa kürü...
    Sağlık

    Reçete İbn-i Sina'dan: Sinüzitin kökünü kurutuyor, beyin yollarını açıyor! Resmen şifa kürü...

    Görüş Bildir