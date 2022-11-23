Jack Goody'ın büyük övgü alan kitabı: Batıdaki Doğu

İngiliz yazar Jack Goody'ın Batıdaki Doğu kitabı, yazarın yayınlandığında büyük ses getiren araştırma-inceleme kitabıdır.

Batıdaki Doğu, Batı'nın Avrupa dışı uygarlıklara dair önyargılı görüşlerini irdeliyor. Jack Goody, Batı rasyonalitesi kavramı ve ticari faaliyetlerdeki farklılıklar da dahil olmak üzere Avrupa temelli varsayımlara meydan okuyor.

Goody eserinde, Doğu'daki aile kavramı gibi bölgenin gelişimini engellediği düşünülen unsurların ne denli abartıldığını ve hem Doğu hem de Batı tarih ve toplumlarının yanlış değerlendirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu gözler önüne seriyor. Bu geniş kapsamlı kitap, Batı ile Doğu arasındaki dengeyi yeniden inşa ediyor.

Sayfa: 412

"Kışkırtıcı"

"Bu kitap, modern Asyalı bilim insanları tarafından takdir edilecek. ... Goody’nin sunumu kısa ama bilgilendirici, kışkırtıcı ve aynı zamanda zarif. Yazar eski bir tartışmaya yenilik getiriyor."

Arun Das Gupta, International History Review