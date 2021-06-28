- Haberler
- Kitap Haberleri
- Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu
Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu
Jack Kerouac’ın Yolda adlı kitabını aydınger kağıtlarını ruloda birleştirerek, tek satır aralığıyla, 1951 Nisan ayının üç haftasında yazdığı söyleniyor.
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 11:01
Paul Rogers, Yolda’nın illüstrasyonlarını da kitabın her sayfasını bir çizim olarak yine bir ruloda birleştirmiş. İlk bölümlerini aşağıda görebileceğiniz illüstrasyonların diğerlerini Paul Rogers’ın sitesinde görebilirsiniz.
İşte o görseller...