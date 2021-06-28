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    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu

    Jack Kerouac’ın Yolda adlı kitabını aydınger kağıtlarını ruloda birleştirerek, tek satır aralığıyla, 1951 Nisan ayının üç haftasında yazdığı söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 11:01
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    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu

    Paul Rogers, Yolda’nın illüstrasyonlarını da kitabın her sayfasını bir çizim olarak yine bir ruloda birleştirmiş. İlk bölümlerini aşağıda görebileceğiniz illüstrasyonların diğerlerini Paul Rogers’ın sitesinde görebilirsiniz.

    İşte o görseller...

     

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #1

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #2

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #3

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #4

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #5

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #6

    Jack Kerouac’ın Yolda kitabının illüstrasyonu #7

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