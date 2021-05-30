- Haberler
- Kitap Haberleri
- Jack London'ın hayatının temelini oluşturan felsefe
Jack London'ın hayatının temelini oluşturan felsefe
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 11:15
Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Jack London, toplumsal gerçekçi romanlarıyla bilinir. Demir Ökçe, Mardin eden, Beyaz Diş gibi çok okunan kitaplara imza atan London, Amerikan edebiyatında derin izler bırakmayı başarmıştır.
Yazarın geçtiğimiz aylarda Yabancı Yayınları tarafından yayınlanan Suikast Büroso kitabı, yazarın hayat felsefesini yansıtıyor.
AHLAKİ İNANÇLAR...
Hayatın temelini oluşturan tüm felsefi değerleri yıkıp baştan kuran Suikast Bürosu, sarsılmaz ahlaki inançlarına sıkı sıkıya bağlı bir örgütün dinamiklerine ışık tutuyor.
Satın almak için tıklayın:
Sayfa: 224
Jack London
İNSANIN YÜZLEŞME KİTABI
Saygın üyelerden oluşan bu grubun toplumsal faydayı gözeten bir tutumla icra ettikleri suikastlar, günün birinde geri tepen bir silah misali, kusursuz yapılanmalarında geri dönülmez bir çatırdamaya yol açıyor ve insanı kendi özüyle bir kez daha yüzleşmeye zorluyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com