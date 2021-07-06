Jack London’ın ölümsüz eseri: Vahşetin Çağrısı

Amerikalı yazar Jack London, romanına konu olan Buck adlı köpek üzerinden topluma sert eleştiriler yöneltiyor. Yazarın önemli eserleri arasında yer alan ‘Vahşetin Çağrısı’ London’ın önemli eseridir.

Amerika Edebiyatı’nın sert kalemi London, eserlerine taşıdığı toplumsal sorunları en iyi işleyen yazarların başında gelmektedir.

Modern klasiklerden sayılan Vahşetin Çağrısı, London’ın çok okunan ve bilinen romanları arasındadır. San Fransisco'da 1876’da doğan ünlü yazarın hayatı zorluklarla geçmiştir.

Çeşitli ağır işlerde çalışan London, hayatın bütün zorluklarını iliklerine kadar hissetmiş ve bunu çıplak biçimde romanlarına taşımıştır. Özellikle en ünlü roman olan Martin Eden, London’ın başyapıtı niteliğindedir.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZAR

Yazarın hayatından önemli kesitler taşıyan Martin Eden, London’ın otobiyografik eseridir. Demir Ökçe romanında da Amerika’da baş gösteren işçi ve toplumsal sorunları işleyen yazar, toplumcu gerçekçi kalemlerin öncülerindendir.

Eserlerinde belirgin olan realizm, London’ı evrensel bir boyuta taşımıştır. Sosyalist fikirlere sahip olan büyük yazar, dünyadaki sorunların ancak sosyal adaletten geçtiğini de sık sık vurgulamıştır.

Jack London

İLK ROMANLA EDEBİYATA GİRİŞ

Yazarın, kapitalist ekonomik sistemini sertçe eleştirmesi, sosyal düzeni savunan düşünceleri sebebiyle devrin aydınları, yazarları ve devlet adamları tarafından yergilere maruz kaldı. Edebiyata İlk romanı Kurt Dölü ile giriş yapan yazarın bu kitabı 1900’da yayımlandı.

Amerika’da eserleri en çok yabancı dillere çevrilen yazarlardan olan romantik yazar, yazı hayatı boyunca verdiği eserlerle adından her daim söz ettirmeyi başarmıştır.

VAHŞETİN ÇAĞRISI

Jack London’ı üne kavuşturan asıl romanı ise Vahşetin Çağrısı olmuştur. Klondike Altın Hücumu’na altın aramaya gidenler arasında yer alan London, Vahşetin Çağrısı romanını da böylece yazmış oldu.

Kanada’da bulunan altın madeninde Kızılderililer yaşamaktaydı. Tarihler 1896’yı gösterdiğinde binlerce Amerikalı altın bulmak için buraya hücum etmiştir. Amerikalı yönetmen Richard Gabai tarafından beyaz perdeye taşınan roman, eleştirmenlerden geçer not aldığını da belirtmiş olalım.

İLK OLARAK GAZETEDE YAYINLANDI

Vahşetin Çağrısı ilk olarak 1903 yılında The Saturday Evening Post Gazetesi’nde yayımlandı. Tefrika olarak okuyucularla buluşan London’ın satırlarına Amerikan okurları böylece tanışmış oldu.

İnsanların aç gözlüğünü ve tüketim hırsını eleştiriler bakış açısıyla dile getiren usta edebiyatçı, yaşadığı çağda derin etkiler bırakarak 22 Kasım 1916’da hayatını kaybetti.

KÖPEK BUCK

Yazarın keskin gözlem yeteneğiyle birleşen hakiki satırlar insanın suratına tokat gibi patlayan eserdir Vahşetin Çağrısı. Roman, emekli bir yargıcın yanında sıcak yuvasından hizmetçi tarafından kaçırılıp satılan Buck adlı köpeğin hazin öyküsüdür.

İnsanların acımasız biçimde eziyet ettikleri Buck, insanoğlunun kötülüklerine karşı vahşiliği ve acımasızlığı öğrenir. Vahşi doğadan gerçekçi kesitlerin yer aldığı kitabı okuduktan sonra derin bir soluk alacaksınız.

Ergül Tosun

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