Jmes Baldwin'in hayatı boyunca maruz kaldığı ve günümüz toplumunda hâlâ var olan ırkçılık üzerine kaleme aldığı denemeler yeni bir okuma sunuyor.

Baldwin'in, 1940'larda ve 1950'lerin başında, henüz yirmili yaşlarındayken yazdığı ve bu kitapta bir araya getirilen denemeler, Sivil Haklar Hareketi'nin şafağında, Harlem'deki gündelik yaşamdan muhalif romana, filmlere ve yurtdışındaki Afro-Amerikanların deneyimlerine kadar ABD'de siyah olmanın karmaşık durumunu araştırıyor ve sanatçının siyah bir adam ve bir Amerikalı olarak kimlik arayışının da samimi bir portresini ortaya koyuyor.

Bu dünya artık beyaz değil, hiçbir zaman da tekrar beyaz olmayacak.

Sayfa: 208

BİR VATAN EVLADININ NOTLARI

Otobiyografi türünün klasiklerinden biri kabul edilen Bir Vatan Evladının Notları, Baldwin'in başta ABD olmak üzere, tüm dünyaya yönelttiği toplumsal ve kültürel bir eleştiri çalışması ve bugün, Black Lives Matter çağında, ilk yazıldığı zamanki kadar güçlü.

"Yakıcı bir berraklık ve alışılmadık bir zarafetle yazılmış."

Time





JAMES (ARTHUR) BALDWIN

2 Ağustos 1924'te, bir kölenin torunu olarak Harlem'de dünyaya geldi. Dokuz kardeşin en büyüğüydü, yoksul bir ailede büyüdü. Biyolojik babasını hiç tanımadı, soyadını aldığı üvey babası tutucu bir vaizdi.

Liseden sonra vaizliğin yanı sıra, birkaç yıl boyunca geçimini sağlayacak ufak tefek işler yaparken yazmaya olan ilgisini fark etti. 1944 yılında tanıştığı yazar Richard Wright, zamanını tamamen yazmaya ayırması için ona destek oldu.

1960'ların Amerika'sında hem siyah hem de eşcinsel olmak yeterince zordu ve bu durum onu başka ülkelerde yaşamaya itti. Ömrünün son on beş yılını, on yılı İstanbul olmak üzere, farklı ülkelerde geçirdi.

1987 yılında, 63 yaşında Fransa'da hayatını kaybettiğinde eşitliğin en önemli savunucularından biri haline gelmişti. Geride Go Tell it on the Mountain (Git Onu Dağ­da Anlat), Bir Başka Ülke, Bundan Sonrası Ateş gibi birçok başyapıt bıraktı.

Ergül Tosun

