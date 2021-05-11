James Ball’ın Sistem adlı kitabında internetin tarihi

James Ball'ın Sistem adlı kitabı internetin geniş tarihini okurlara sunuyor. Kitap, Timaş Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

İnternet, temelde kablolar ve bağlantılardan oluşan bir ağdır, dünyayı sarıp sarmalayan, veri merkezlerini birbirine ve nihayetinde bize bağlayan teller ağıdır.

Peki tüm bu ağların sahibi, finansörü, denetleyicisi kim? Bu devasa sistem nasıl gelişti? Ekonomi ve politikayı kullanarak toplumu nasıl şekillendirdi?

James Ball, bilgisayar bilimcilerden kablolu yayıncılara, milyarder yatırımcılardan reklamcılara, aktivistlerden istihbarat kurumlarına kadar pek çok kişiyle röportaj yaparak internetin keşfedildiği ilk günden günümüze kadarki dönüşümünün kısa tarihini yazıyor. Facebook, Google, Amazon, Apple gibi şirketlerin iç işleyişini çözümleyerek buzdağının görünmeyen yüzüne dikkat çekiyor.

PULİTZER ÖDÜLLÜ YAZAR

Silikon Vadisi’nin karizmatik CEO’ları Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page gibi isimleri masaya yatırarak internetin özgür, karmaşık, tehlikeli ve rahatsız edici tüm yönlerini ortaya koyuyor.

Pulitzer ödüllü gazeteci-yazar, bir zamanlar demokrasinin yenilikçi bir uzantısı olarak coşkuyla karşılanan internetin insan hayatına, toplumlara ve sisteme etkisinin portresini titizlikle çiziyor.





Sayfa: 352

"İNTERNETİN NEŞE DOLU TARİHİ"

"James Ball, Sistem’de interneti yönetenlere dair eleştirel bir bakış sunuyor. Mucitlerin, yatırımcıların, vasilerin, kural koyucuların, isyankârların gözünden bakıldığında bu kitap internetin neşe dolu bir tarihinden ibaret. Ball, internetin işleyişine daha da dikkat etmemizi tavsiye ediyor; 2008’deki ekonomik krizden önce finans endüstrisinde olduğu gibi eylemsizlik oyununa gelmememiz gerektiğini belirtiyor." Financial Times





James Ball

"BÜYÜLEYİCİ, İLGİ ÇEKİCİ"

"Bizi Zuckerberg, Bezos ve diğerlerinin ötesine; çevrimiçi her şeyin nasıl çalıştığını, bundan kimin yararlandığını keşfettiğimiz daha karanlık bir dünyaya götürüyor. Büyüleyici, ilgi çekici ve önemli" Observer

"OKUNMASI GEREKEN KİTAP"

"Tam da bu zamanda okunması gereken bir kitap."Spectator

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



