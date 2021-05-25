James Joyce’un Ulysses romanı üzerine yazar görüşleri

İrlandalı yazar James Joyce, n 20. yüzyılın en nüfuzlu yazarlarında biri olarak kabul ediliyor. Joyce’un en ünlü eseri ise Ulysses de birçok en iyi romanlar listesinde.

Türkçeye iki yayınevi tarafından çevrilen Ulysses, 800 sayfalık kalınlığı ile ilk bakışta bile okurları korkutmaya yetiyor. Ancak birçoklarına göre en zor kısmı kitabı bitirmek. Umberto Eco, Ulysses’i ilk defa okumasını zahmetli sözcüğü ile tarif ederek, kitabın zor okunduğundan bahsediyor.

Ayrıca Eco, Ulysses hakkındaki ilk düşüncelerini şöyle aktarıyor: "Kitabın ilk, zahmetli okumasından sonra, aradan fazla zaman geçmeden hemen söyleyelim, Ulysses bir sanat eseri değil. Joyce romanın uygulamalarında bir tür psikolojik ve stilistik noktacılık uygulamış ama bir türlü senteze ulaşamamış…"





"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Virginia Woolf da günlüklerinde Ulysses’i bitirmek konusunda karşılaştığı baskıdan bahsederken, kalınlığına da vurgu yapıyor: "Şimdiye kadar 200 sayfa okudum üçte biri bile değil; ilk 2 ya da 3 bölümde eğlendim, uyarıldım, büyülendim, ilgilendim mezarlık sahnesinin sonuna kadar; ondan sonra sivilcelerini tırnaklayan mide bulandırıcı yeniyetme beni şaşırttı, sıktı, tedirgin etti, hayal kırıklığına uğrattı."





İngiliz yazar Virginia Wollf

BEĞENENLER DE VAR

Ulysses’i 20. yüzyılın en iyi kitapları arasında ilk sıraya koyan yazarlar da var. Vladimir Nabokov, özellikle gazetelerin hazırladığı en iyi romanlar listelerini katılmadığını belirterek, kendisine göre 20. yüzyılın en iyi romanları listesinde başta James Joyce’un Ulysses’inin geldiğini söylüyor.

Ergül Tosun

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