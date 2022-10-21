Jane Austen'ın ilk romanı: Northanger Manastırı

Jane Austen'ın yirmili yaşlarda kaleme aldığı ilk romanı Northanger Manastırı, yazarın en sevilen romanları arasında.

Jane Austen'ın en sevilen romanlarından, yirmili yaşlarında yazdığı Northanger Manastırı, muzipliği elden bırakmadan, on yedi yaşında bir genç kızın gözlemleri üzerinden dönem insanının, görgü kurallarının, hepsi birbirinin aynı olay ve karakterlerle dolu gotik romanların samimi bir parodisini sunar.



Gotik romantik romanlara tutkun Catherine Morland'in, bu ellerden düşmeyen kitaplardaki kadın karakterlerle uzaktan yakından alakası yoktur

Sade, sıradan ve sakindir Catherine. Tüm sosyetenin akın ettiği Bath'a ilk kez gideceği için son derece heyecanlıdır.





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Bir aşk ve dostluk romanı

Hayalperest genç kadın, dünyayı gotik romanların çerçevesinden yorumlar. Yazarın sıradanlığından dem vurduğu Catherine, Bath salonlarından Northanger Manastırı'na uzanan macerasında aşk, dostluk, aile gibi kavramları ilk kez sahiden tanırken, zekâsı, nüktedan halleri ve saflığıyla romandaki pek çok karakterin ve okurun gönlünü çalar.