Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.599
2.16%
BTXN Coin
39.50
1.28%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Japon yazar Haruki Murakami'den dünyaya mesaj

    Japon roman ve öykü yazarı Murakami Haruki, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış çağrısı yaptı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japon yazar Haruki Murakami'den dünyaya mesaj

    Ünlü yazar, "Savaşın Bitmesi için Müzik" temasıyla Tokyo FM'de bir saatlik radyo programı düzenledi. "Müzik, savaşı durduracak güce sahip midir" diye soran Murakami, "Maalesef, cevap hayır" diye yanıtladı.

    Japon müellif, "Ancak dinleyicileri, 'savaşın durdurmamız gereken bir şey' olduğuna inandırabilir" ifadesini kullandı.

    Temaya uyumlu parçaları seçmek istediğini belirten Murakami, eserlerin güfte ve sosyal arka planlarına yönelik bilgi verdi. James Taylor'ın "Never Die Young" albümüne değinen yazar, önceki neslin başlattığı bir savaşta genç insanların ölmesinin yürekleri parçaladığını söyledi.

    Japon yazar Haruki Murakami den dünyaya mesaj #1

    SAVAŞI DURDURUN ÇAĞRISI

    Otoriter rejimlerin tehlikelerine değinen Japon yazar, toplumların kendi liderlerini "körü körüne izlemelerinin sonunun selamet" olmayacağını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış çağrısı yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    Stephen Curry 2 hafta yok
    Basketbol

    Stephen Curry 2 hafta yok

    Suudi Arabistan'dan OPEC+'ya bağlılık vurgusu
    Ekonomi

    Suudi Arabistan'dan OPEC+'ya bağlılık vurgusu

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir