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    Japon yazar Matsuo Başo'nun Kuzeye Giden ince Yol kitabı

    Japon yazar Matsuo Başo'nun Kuzeye Giden İnce Yol adlı kitabı, fani dünyayı ve evreni sorgulamamızı hatırlatan özel bir eser.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 13:58
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    Japon yazar Matsuo Başo'nun Kuzeye Giden ince Yol kitabı

    Japonya’nın en büyük şairi kabul edilen haiku ustası Matsuo Başo on yedinci yüzyıldan günümüze ismini tüm dünyaya duyurdu, yazdığı binden fazla haiku onlarca dile tercüme edildi ve şiirleri Japonya’daki birçok anıt ile tarihi alanın girişinde kendine yer buldu.

    Matsuo Başo haiku yeteneği ile gezi yazılarını bir araya getirdiği Kuzeye Giden İnce Yol’u maddi dünyanın debdebesinden uzaklaşmak ve ruhani farkındalığını artırmak için Honşu’nun kuzeyine yaptığı bir dizi seyahat sırasında kaleme aldı.

    Özel kitap

    Birbirini kovalayan mevsimleri, yağmurun kokusunu, ayın parlaklığını ve şelalelerin sesini on yedi heceye incelikle sığdırmayı başarabilen Başo’nun eseri etrafındaki fani evreni nasıl gördüğünü anlatan özel bir kitap.

    Japon yazar Matsuo Başo nun Kuzeye Giden ince Yol kitabı #1

    Kitaptan...

    "Kuzeye yapacağım bu yolculuk ansızın belirmişti zihnimde. Bu uzun yolculuk elbette kolay olmayacaktı, saçlarımı bile kırlaştıracak bir zorluğu ve zahmeti göze almıştım. Öyle bile olsa, şimdiye kadar hep duyduğum fakat hiç gitmediğim yerleri ziyaret edip sağ salim geri dönebilmek, bir şair olarak beni çok mutlu edecekti."


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