Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa'yı anlatan kitap

VakıfBank Kültür Yayınları, Japon modernleşmesinin en önemli simalarından biri olan Yukichi Fukuzawa’nın biyografisini yayınlıyor.

Modern Japonya’nın Doğuşunda Bir Aydın: Yukichi Fukuzawa'da, yaşadığı dönemde pek çok kitap ve makale yazarak eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan Fukuzawa’nın, içine doğduğu hiyerarşik feodal sistemden kendini sıyırarak hayalini kurduğu modernist topluma ulaşılabilmesi yolunda attığı adımlar anlatılıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayınladığı “Modern Japonya’nın Doğuşunda Bir Aydın: Yukichi Fukuzawa”, Japonya'nın en büyük düşünürlerinden ve reformist aydınlarından Yukichi Fukuzawa’nın hayatını ve yaşadığı dönemin sosyal, politik ve kültürel iklimini anlatıyor.

BATILILAŞAN BİR TOPLUM: JAPONYA

Japonya’nın Batılılaşmasını isteyen entelektüel ve politik hareketin liderliğini üstlenen Yukichi, kaleme aldığı biyografisinde aile bireylerini ve onlarla kurduğu ilişkiyi, arkadaş sohbetlerini, gençlik hatıralarını, üst samuray grubundan gelen Toki Kin ile evliliğini, çocuklarıyla yaşadığı mutlu anları ve Japon toplumunun ilerlemesiyle ilgili hayallerini okuyucularla paylaşıyor.

JAPONYA'NIN ÖNDE GELEN EĞİTİMCİSİ

Japonya’nın çok yönlü ve köklü değişikliklerden geçtiği bir dönemine tekabül eden kitapta, eşitlik ve özgürlük ilkelerini benimseyen Fukuzawa’nın yaşamı 1835-1901 yılları arasındaki dönemi kapsıyor.

Gençlik yıllarından itibaren kendini öğrenmeye ve eğitime adayan ve yeni Japonya’nın önde gelen eğitimcisi olarak anılan yazar, 1864 yılında Keio Üniversitesi’ni kurarak gençlerin dil eğitimi almaları ve güncel araştırmaları takip edebilmelerine imkân tanıyor.





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"ÖĞRENME CESARETİ"

Fukuzawa, “Öğrenme Cesareti” isimli kitabının açılış cümlesinde "İnsanların dış görünümleri ve yaşam koşulları farklı olabilir, fakat hakları konusunda; yaşam, mülk edinme ve insanlık onuru taleplerinde hepsi eşittir." sözüyle dönemin geleneksel siyasi felsefesini de eleştirerek yaşadığı topluluktaki katı hiyerarşik düzeni sorguluyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



