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    Jeanette Winterson'ın Frankissstein: Bir Aşk Hikayesi kitabı Türkçede

    Jeanette Winterson’ın bir başyapıt niteliğindeki romanı Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi’ni Pınar Kür’ün, çevirisiyle ilk kez Türkçe’de okurlarla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 11:30
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    Jeanette Winterson'ın Frankissstein: Bir Aşk Hikayesi kitabı Türkçede

    İngiliz romancı Winterson, gotik edebiyat klasiği Frankenstein'dan esinlenerek yazılmış, içinde yaşadığımız bedenler ve arzuladığımız bedenler hakkındaki cüretkâr romanıyla karşınızda...

    Winterson’ın gotik edebiyat klasiği Frankenstein’dan esinlenerek kaleme aldığı Frankissstein, içinde yaşadığımız ve arzuladığımız bedenler hakkında cüretkâr bir roman…

    İKİ FARKLI ZAMAN VE İKİ ÖYKÜ

    İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatırken kahkahayla gözyaşını harmanlayan roman, edebiyatseverleri sayfaları arasında sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.

    İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatan bu eserin açılışını on dokuz yaşındaki Mary Shelley yapıyor. 1816 yılında yakın arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları ıssız bir kulübeden Frankenstein öyküsünün tohumlarıyla ayrılışını kendi ağzından dinliyoruz.

    Jeanette Winterson ın Frankissstein: Bir Aşk Hikayesi kitabı Türkçede #1

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    Sayfa: 312

    BİR AŞK...

    İkinci öyküde ise Britanya, Avrupa Birliği’nden çıkış kararıyla çalkalanırken genç transseksüel doktor Ry, ünlü yapay zekâ uzmanı Victor Stein’a âşık olur. Ancak ikisi de bu tutkulu birlikteliğin bir yeraltı laboratuvarında nihayete ereceğini aklına getirmemiştir...

    Jeanette Winterson ın Frankissstein: Bir Aşk Hikayesi kitabı Türkçede #2

    Jeanette Winterson

    ÇOK SEVECEKSİNİZ

    Peki, bu iki öyküyü yan yana getiren nedir? Cevap, sayfaları arasında kolaylıkla kaybolup gideceğiniz, kahkahalarla gözyaşını harman edeceğiniz bu başyapıtta gizli.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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