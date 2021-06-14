Jeanette Winterson'ın Frankissstein: Bir Aşk Hikayesi kitabı Türkçede

Jeanette Winterson’ın bir başyapıt niteliğindeki romanı Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi’ni Pınar Kür’ün, çevirisiyle ilk kez Türkçe’de okurlarla buluşuyor.

İngiliz romancı Winterson, gotik edebiyat klasiği Frankenstein'dan esinlenerek yazılmış, içinde yaşadığımız bedenler ve arzuladığımız bedenler hakkındaki cüretkâr romanıyla karşınızda...

Winterson’ın gotik edebiyat klasiği Frankenstein’dan esinlenerek kaleme aldığı Frankissstein, içinde yaşadığımız ve arzuladığımız bedenler hakkında cüretkâr bir roman…

İKİ FARKLI ZAMAN VE İKİ ÖYKÜ

İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatırken kahkahayla gözyaşını harmanlayan roman, edebiyatseverleri sayfaları arasında sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.

İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatan bu eserin açılışını on dokuz yaşındaki Mary Shelley yapıyor. 1816 yılında yakın arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları ıssız bir kulübeden Frankenstein öyküsünün tohumlarıyla ayrılışını kendi ağzından dinliyoruz.

Sayfa: 312

BİR AŞK...

İkinci öyküde ise Britanya, Avrupa Birliği’nden çıkış kararıyla çalkalanırken genç transseksüel doktor Ry, ünlü yapay zekâ uzmanı Victor Stein’a âşık olur. Ancak ikisi de bu tutkulu birlikteliğin bir yeraltı laboratuvarında nihayete ereceğini aklına getirmemiştir...

Jeanette Winterson

ÇOK SEVECEKSİNİZ

Peki, bu iki öyküyü yan yana getiren nedir? Cevap, sayfaları arasında kolaylıkla kaybolup gideceğiniz, kahkahalarla gözyaşını harman edeceğiniz bu başyapıtta gizli.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com