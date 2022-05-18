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    Jerry Brotton’ın kaleme aldığı Sultan ve Kraliçe kitabı

    Sultan ve Kraliçe kitabı, Elizabeth İngiltere’sinin Türk, Arap ve Müslüman dünyasıyla kurduğu ilişkilerin sanılandan çok daha dostane ve kapsamlı olduğunu ortaya koyuyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 13:44
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    Jerry Brotton’ın kaleme aldığı Sultan ve Kraliçe kitabı

    Jerry Brotton’ın Sultan ve Kraliçe adlı çalışması, İngiltere’nin bu dönemde Türk, Arap ve Müslüman dünyasıyla kurduğu ilişkilerin sanılandan daha dostane ve çok daha kapsamlı olduğunu, Elizabeth İngiltere’sinin siyasetini, ekonomisini, ticaretini ve çehresini ciddi ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor.

    "Düşmanımın düşmanı dostumdur"

    Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği komploları ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın onu aforoz etmesi izledi.

    Hem ülke içinde hem de ülke dışında Katolik güçlerin kuşatması altında kalan Elizabeth, "Düşmanımın düşmanı dostumdur" düsturuyla hareket ederek, İspanya’nın başını çektiği Katolik devletlerle çatışma halinde olan Müslüman devletlerle modern çağlara kadar eşi benzeri görülmeyecek siyasi, ekonomik, askeri ve ticari ilişkiler ve ittifaklar kurdu. Bu tarihler, aynı zamanda İngiltere’nin İslam dünyasıyla kültürel etkileşimler içine de girmeye başladığı tarihlerdi.

    Jerry Brotton’ın kaleme aldığı Sultan ve Kraliçe kitabı #1

    Müslümanlara ait farkındalıklar

    Bu yeni ilişkiler ve ittifaklar İngiliz toplumunda Müslümanlara dair farkındalığı artırdı ve bu farkındalık, oldukça karışık ve kafa karıştırıcı bir şekilde olsa da, başta Shakespeare’in Othello ve Venedik Taciri eserleri olmak üzere, o dönem üretilen çok sayıda kültürel ürüne yansıdı.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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