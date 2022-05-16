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    Jessie Chaffee’nin Hayaller İçinde Floransa kitabı

    Yazar Jessie Chaffee’nin kaleminden, farklı dillere çevrilerek uluslararası ün kazanan yeni kitabı Hayaller İçinde Floransa...
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 09:40
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    Jessie Chaffee’nin Hayaller İçinde Floransa kitabı

    Hayaller İçinde Floransa, bir kadının istikrarsız bir dünyada anlam arama ve kendini bulma girişimi hakkında çarpıcı ve içten bir roman.

    Hannah, Boston’dan yola çıkıp kimseyi tanımadığı ve dilini pek bilmediği Floransa’ya yerleşir. Ancakadeta bir hastalık gibi kimliğini ve sağlığını tehdit eden acı verici bir sır taşımaktadır. İtalya’da hayatınıyeniden kurmaya karar verip şehrin kürek kulübüne katılır.

    Burada karmaşık sosyal ilişkilere, çarpıkflörtleşmelere, bölgedeki yemek sevdasına, özetle onu hem çok çeken hem de iten, hayata karşıdoymak bilmez bir iştaha şahit olur.Ama asıl aradığını şehrin kendisinde, tarihinde bulur.

    Geçmişin hayalleri

    Floransa sayısız güzellikle doludur. Hannaharkadaşlığı, hatta aşkı bulduğunda bile şehrin kendisine sunduğu bu kusursuzluğun peşinde koşar.Floransa’da iyileşmeye çalışırken şehrin hayaletleri kendi geçmişinin hayaletleriyle çarpışır.

    Jessie Chaffee’nin Hayaller İçinde Floransa kitabı #1

    Kitap için ne dediler

    "Sürükleyici bir hikâye, bir aşk hikâyesi, bir büyüme hikâyesi, şehrin kendisinin, güzelliğinin ve çöküşünün muhteşem bir portresi…" Alice McDermott

    "Chaffee'nin bu muhteşem ilk kitabı, Hannah'nın mücadelelerini, keşiflerini ve tatlı zaferlerini okura hissettiriyor.”

    Claire Messud


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