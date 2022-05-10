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    Jia Tolentino'dan keskin bakış açısı: Hileli Ayna

    Çağımıza dair keskin bir gözlem yeteneğine sahip bir zihinden, benzersiz eleştirel üslubuyla, bakış açımızı çarpıtabilecek güçlerin bir analizi…
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:33
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    Jia Tolentino'dan keskin bakış açısı: Hileli Ayna

    The New Yorker'ın parlak genç yeteneği Jia Tolentino, Hileli Ayna'da karmaşık ve çok katmanlı meseleleri açıklama becerisini mizah anlayışı ve derin bir dürüstlükle birleştirerek içinde yaşadığımız dönemi tanımlayan çatışmaları, çelişkileri, büyük değişimleri irdeliyor.

    Birbiriyle bağlantılı konuları masaya yatıran dokuz denemenin yer aldığı Hileli Ayna'da, hayatlarımızın yüzeyinin hemen altında akıp giden kendini kandırma nehrinde bizleri aydınlatıcı, unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

    İçine doğduğumuz ve bizi şekillendiren kültürün aynasında kendimizi net bir şekilde görmenin zorluğunu gözler önüne seriyor.

    Jia Tolentino dan keskin bakış açısı: Hileli Ayna #1

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    Farklı konular

    Sosyal internetin kabus gibi yükselişinden 2000'lerin belirleyici sistemi haline gelen dolandırıcılık düzenine, abartılı düğünlerden bedenlerimiz de dahil olmak üzere her şeyin biz ölene kadar daha verimli ve güzel olması gerektiği konusunda ısrar eden optimizasyon rüyasına, farklı gözüken konuları birbirine bağlayarak anlatıyor Tolentino.


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