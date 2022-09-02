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    JK Rowling'e kitabında kendisini anlatıyor eleştirisi

    Harry Potter serisiyle dünya çapında bir üne kavuşan JK Rowling, son romanında kendisini anlattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 11:52
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    JK Rowling'e kitabında kendisini anlatıyor eleştirisi

    Dünyaca ünlü yazar JK Rowling, yeni kitabıyla yine kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Yazarın The Ink Black Heart isimli yeni romanının, transfobiyle suçlandıktan sonra öldürülen bir kadın hakkında bir hikaye içermesi dikkat çekt

    Rowling, kısa süre önce transfobik olduğu iddia edilerek aktivistlerin hedefinde olmuş ve hatta ölüm tehditleri almıştı. Ancak yazar, yeni romanının kendisi hakkında olmadığını ve yaşananlara bir yanıt olmadığını söylüyor.

    JK Rowling e kitabında kendisini anlatıyor eleştirisi #1

    Eleştirilerin hedefindeki yazar

    Son yıllarda Rowling, trans bireyler hakkındaki görüşlerini paylaştığı yazılar kaleme aldı. İlk olarak Haziran 2020’de bir makalesinde adet gören insanlar ifadesini kullandıktan sonra sert eleştirilerin odağında yer aldı. O zamandan beri de birçok kişi tarafından transfobik olmakla suçlanıyor.


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