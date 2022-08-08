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    J.M. Coetzee'nin benzersiz İsa Üçlemesi, İsa'nın Ölümü'yle tamamlanıyor.

    İsa Üçlemesi, İsa'nın Ölümü'yle tamamlanıyor. Coetzee bu eserinde kutsallık ve adalet, ebeveynlik ve ölümden sonraki yaşam gibi zorlu meseleleri ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:20
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    J.M. Coetzee'nin benzersiz İsa Üçlemesi, İsa'nın Ölümü'yle tamamlanıyor.

    Bir gün yakınlardaki yetimhanenin yöneticisi Julio Fabricante, David'e kuracakları yeni bir futbol takımında oynamayı teklif eder. David ailesini terk edip Julio'yla yaşamaya karar verir. Bunu izleyen beklenmedik gelişmelerle aile daha da derinden sarsılacaktır.

    J.M. Coetzee'nin tarihten, bellekten yoksun olmasına karşın soru işaretleriyle dolu bir dünyayı irdelediği benzersiz İsa Üçlemesi, İsa'nın Ölümü'yle tamamlanıyor. "İsa'nın Ölümü, yakın dönemde kurmaca alanındaki en ilgi çekici ve en yanlış anlaşılan girişimlerden biri olan üçlemenin son kitabı…

    J.M. Coetzee nin benzersiz İsa Üçlemesi, İsa nın Ölümü yle tamamlanıyor. #1

    Sayfa: 192

    Kadim ve büyük sorular

    Kariyerlerinin son dönemindeki diğer büyük sanatçılar gibi Coetzee de daha az didaktikleşirken ustalaştı, yanıt vermektense soru sormayı seçti.

    O sorular ki en kadim ve büyükleri, kutsallık ve adalet, ebeveynlik ve ölümden sonraki yaşamla ilgili olanlar. Gelgelelim bu ille de aşırı ciddiyetle ele alınmaları gerektiği anlamına gelmiyor.


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