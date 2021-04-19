J.M. Coetzee'nin bilgisayar kodlamarıyla yazdığı şiir

J.M. Coetzee, program yazılımcısı olarak çalışırken oluşturduğu bir algoritmayla şiir yazıyormuş.

Utanç, Barbarları Beklerken ve Romancının Romanı gibi eserleriyle çağımızın en önemli romancıları arasında yer alan Günery Afrikalı yazar, şair J.M. Coetzee, kendini tamamen edebiyata vermeden önce bilgisayar programı yazılımcısı olarak çalışıyordu.

1960’ların başında, yani bilgisayarların henüz yaygın olarak kullanılmadığı bir dönemde merkezi Armonk, New York, ABD'de olan, dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketinde kod yazıyordu.

AUSTER'A MEKTUP...

Çağının bir başka büyük yazarı, Paul Auster’la yazışmalarından oluşan Şimdi ve Burada’daki 6 Nisan 2009 tarihli mektupta Coetzee dostuna şöyle yazıyor:

"Yıllarca bilgisayar program yazılımı işinde çalışmıştım ve bu işe kendimi öylesine kaptırmıştım ki, bazen beynimin mekanik mantığa yenik düşeceği bir çılgınlığa sürükleniyormuşum gibi gelirdi."





J.M. Coetzee

FARKLI BİÇİMDE ŞİİRİ BENİMSEDİ

Belki de bu yüzden bilgisayar işini bırakıp lisansüstü eğitimi almak üzere ABD’ye gitmeden önce, İngiltere’deki en ileri düzey bilgisayar yazılımı projelerinden birinde çalışırken kendini farklı bir biçimde şiire vermişti.

BİLGİSAYAR ŞİİRİ

Araştırmacı Rebecca Roach’a göre, "Gündüzleri, Birleşik Krallık’ın Aldermaston’daki Atomik Enerji Araştırma Kurumu için Atlas 2 süper bilgisayarının tasarlanmasına yardımcı oluyordu. Geceleri, bu inanılmaz güçlü Soğuk Savaş makinesini bilgisayar şiiri yazmak için kullanıyordu; yani, bilgisayara programlar yazarak bir algoritmayla belirli bir sözlük içinden kelimeler seçip kendini tekrarlayan dizeler oluşturmasını sağlıyordu."

Ergül Tosun

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