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    Johann Wolfgang von Goethe'nin Hz. Muhammed için kaleme aldığı şiir

    Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin Hz. Muhammed için şiir yazdığını biliyor muydunuz? Ünlü yazar, bu şiiri yazdıktan sonra Müslüman olup olmadığı tartışılmış.
    • Özel İçerik
    • 15.07.2021 - 16:30
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    Johann Wolfgang von Goethe'nin Hz. Muhammed için kaleme aldığı şiir

    Batı dünyasının gelmiş geçmiş en büyük edibi olarak kabul edilen ve Müslüman olup olmadığı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunan Alman şair ve yazar Wolfgang von Goethe , ömrünün son yıllarında Doğu medeniyetini ve İslam'ı tanımak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmıştı.

    YOĞUN SEVGİ BESLEMİŞTİ

    Goethe, öncelikle devrinde yazılmış olan Doğu seyahatnameleri vasıtasıyla bu dünyayla ilişki kurmaya çalışmış, ardından da Doğulu şairlerin şiirlerini, Kur'ân'ı ve Hz. Peygamber'in hayatını anlatan eserleri okumuştu.

    Ayrıca Hz. Peygamber hakkında da derin incelemeler yapmış ve bunun neticesinde Hz. Peygamber'e yoğun bir sempati beslemişti. Bu sempati, Goethe'nin İslam'ı kabul edip etmediği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

    Johann Wolfgang von Goethe nin Hz. Muhammed için kaleme aldığı şiir #1

    İşte o şiir...

    Sevinç sevinç berrak

    Ve yıldız yıldız parlak
    Bir dağ pınarı
    Üstünde beyaz bulutların
    Ve kuytusunda bir yeşil yamacın
    Aziz ruhlar sallamış beşiğini
    Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara
    Raks eder gibi iner mermer kayalara
    Haykırır sevincini semalara
    Dağ geçitlerinde
    Önüne katar renk renk çakılları
    Ve bağrına basar kardeş pınarları
    Çiçeklenir ayak bastığı yerler
    Ve nefesiyle yeşerir çimenler
    Yoldaşı olur şimdi ırmaklar
    Ovaları doldurur gümüş ışıklar
    Bir ses yükselir pınarlardan

    "Kardeş ayırma bizi koynundan,
    Bekliyor Yaratan.
    Yoksa bizi çölün kumları yutacak
    Güneş kanımızı kurutacak
    Kardeş,
    Dağın ırmaklarını, ovanın ırmaklarını
    Hepimizi alıp koynuna
    Eriştir bizi yüce Rabbına
    Ezelî Deryâ'nın yanına."
    Peki, der, dağ pınarı
    Kendinde toplar bütün pınarları
    Ve haşmetle kabarır göğsü, kolları
    Ülkeler açılır uğradığı yerlerde
    Yeni şehirler doğar ayaklarının altında...
    Kulelerin alev zirvelerini
    Ve haşmetli mermer saraylarını
    Bırakıp arkasında
    Yürür mukadder yolunda
    Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak
    İhtişamının şahitleri
    Evlâtlarını Rabbine ulaştırarak
    Karışır İlâhî ummana coşarak!

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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