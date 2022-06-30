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    John Boyne'dan Gökyüzüne Uzanan Merdiven

    Yazar, bir hikâyenin peşine düştüğünde ne kadar ileriye gidebilir? John Boyne'nın yeni kitabı bu soruya cevap veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:47
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    John Boyne'dan Gökyüzüne Uzanan Merdiven

    Çizgili Pijamalı Çocuk'tan tanıdığımız John Boyne'un kalemini zirve noktasına tırmandıran Gökyüzüne Uzanan Merdiven, başkalarının hikâyelerini avlayarak kendine mâl eden saplantılı bir yazarın portresini çiziyor.

    Başarıya ulaşmak için her yolu mubah gören zeki ve acımasız bir yazarın edebiyat çevrelerinde tutunabilmek için neleri göze alabileceğini gösteren bu ustaca tasarlanmış roman, fikir ve sanat eserlerindeki intihal sorununa da dikkat çekiyor.

    Samimiyetsiz manzaralar

    Yayıncılık dünyasının dinamiklerini anlamak adına çok değerli paylaşımlarda bulunan kitap; hırsları, zaafları ve bastırılmış arzuları uğruna yıldızı bir anda parlayan veya ışık hızında sönen yazarların çalkantılı hayatlarından, ışıltılı ama bir o kadar da samimiyetsiz manzaralar sunuyor.

    John Boyne dan Gökyüzüne Uzanan Merdiven #1

    Gökyüzüne Uzanan Merdiven

    Zamanla ''neslinin en becerikli İngiliz yazarı'' olarak anılmaya başlanacak bir adamın seksenlerin sonundan iki binli yıllara uzanan yazarlık kariyerini odağına alan Gökyüzüne Uzanan Merdiven, şöhret ve başarı hırsının insanın gözünü ne denli karartabileceğini gösteriyor.

    ''Herkesin bir sırrı vardır,'' düşüncesiyle okurun içinde pusuda yatan merak arzusunu uyandıran John Boyne, kusursuz bir psikolojik romana imza atıyor.


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