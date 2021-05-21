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    John Cheever’dan insanı derinlikle anlatan öyküler

    Amerikalı Pulitzer Ödüllü yazar John Cheever'ın Yüzücü adlı öykü kitabı,insanı çok yönlü anlatan derin bir eser.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 13:25
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    John Cheever’dan insanı derinlikle anlatan öyküler

    Amerika'nın Çehov'u olarak anılan John Cheever, henüz hayattayken klasikleşmiş isimlerden biri.

    Yeri geldiğinde küçük insanı, yeri geldiğinde insanın küçük gördüklerini ironik bir dille ele alan Cheever, Tomris Uyar'in ifadesiyle, "Başkalarına alabildiğine hoşgörüyle bakan, kendini sürekli hırpalayan, bu iki eğilimi arasında belki yalnızca yazıları aracılığıyla köprü kurabileceğini uman bir yazar. Kendisi ister trenlerde, ister vapurlarda, ister uçaklarda yol alsın, ufkunun gitgide daraldığını kavrayan bir Yüzücü."

    John Cheever’dan insanı derinlikle anlatan öyküler #1

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    Sayfa: 150

    AŞKIN GEOMETRİK HESAPLARI

    Cheever'ın derlediği Toplu Öyküleri'nin ilk cildi olan Yüzücü, radyoların kulak misafirliği yapmanızı sağladığı, mutlu ailelerde mutlaka bityeniğinin arandığı ve aşkın geometrik hesaplara dönüştüğü bir dünyaya açılan bir kapı niteliğinde. Okurlara Cheever'ın bu özel dünyasında Tomris Uyar'ın eşsiz çevirisi eşlik ediyor. Yüzücü, edebiyat severlerin raflarından eksik etmemesi gereken bir Öykü kitabı.

    John Cheever’dan insanı derinlikle anlatan öyküler #2

    John Cheever

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