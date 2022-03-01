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    John D. Caputo'nun Hakikat kitabı

    Caputo, eski hakikat ve bilgelik fikirlerinin eşliğinde postmodern çağımızı da kucaklayan şaşırtıcı ve sarsıcı yeni bir Aydınlanma teorisi ortaya koyuyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:32
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    John D. Caputo'nun Hakikat kitabı

    John D. Caputo, Günümüzün en bilinen düşünürlerinden birisi… Hakikat gibi zorlu bir konuyu kolay okunur kılan yaklaşımıyla onu bugün nasıl tanımlayabileceğimizi tartışmaya açıyor.

    İnsanın hakikat düşüncesini kavramak için yaptığı yolculuklar, gerçekte bir krizin karşılığı mı? Sabit bir kabule bağlı kalmadan, birden fazla, değişken hakikat mümkün mü?

    Sorular, öneriler, yorumlar, çözümler birbirini izliyor.

    John D. Caputo nun Hakikat kitabı #1

    BAZI SORULAR...

    Aziz Augustine’in “hakikat” diye anlattığı şey ile Tanrı’nın bu kavrama yüklediği anlam aynı mı?

    Yoksa Descartes veya Kant'ın çizdiği çerçeve mi önde duruyor?

    Derrida'nın tanımladığı biçim mi acaba hakikat fikri?

    Yoksa postmodern peygamber Nietzsche'ye göre sadece bir kurgu ve mecazlar bütünü mü?

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

     


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