John Gray'dan kedi felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı

İngiliz yazar John Gray, kediler üzerine olan düşüncelerinin yer aldığı Kediler ve Hayatın Anlamı'nda minik dostlarımıza dair hikayeler anlatıyor.

Çağdaş düşünür John Gray, felsefeyle, inanışlarla ve modern araçlarla kurduğumuz dünyanın kırılganlığını bir kedi patisiyle yoklayıp test ettiği kitabı Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı’nda, hayvan dostlarımızı içtenlikle anlatıyor.

Çağdaş düşünür John Gray insanın felsefeyle, inanışlarla ve modern araçlarla kurduğu dünyasının kırılganlığını bir kedinin patisiyle yoklayıp test ediyor; sevgi, bağlılık, ölümlülük, ahlak, kıskançlık ve benlik gibi belalı konuların kediler için neden meseleye dönüşmediğini anlamaya çalışıyor.

Montaigne’in meşhur kedisinden, Vietnam Savaşı’nı cesaret ve neşesini kaybetmeden atlatmış kedi Mèo’ya, oradan da kedilerle ilgili kendi gözlemlerine uzanarak bir canlının doğasına sadık olmasının iyi yaşamak için kilit önemini vurguluyor.

Toplumsal kabuller

Bebeklikten itibaren toplumsal kabullere göre inşa ettiğimiz kendimize dair imgelerin çoğu zaman bedenimiz ya da yaşamımızın gerçekliğiyle uyuşmadığını, dolayısıyla onların peşinden koşmanın mutluluktan çok hayal kırıklığı getireceğinin altını çizerek, hayatlarımızın her türlü mükemmellik fikrinden daha zengin ve daha anlamlı olduğunu gösteriyor.

Gray, sevgi, bağlılık, ölümlülük, ahlak, kıskançlık ve benlik gibi belalı konuların kediler için neden meseleye dönüşmediğini anlamaya çalışıyor.

Pek çok dile çevrildi

Pek çok dile çevrilen Kedi Felsefesi, kışkırtıcı fikirleriyle okurlarını silkeleyen, hayatlarımızın her türlü mükemmellik fikrinden daha zengin ve daha anlamlı olduğunu gösteren, küçük ama tesirli bir kitap.