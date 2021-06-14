John Maxwell Coetzee'nın İsa'nın Çocukluğu kitabı

Nobel ve Booker gibi önemli ödüllerin sahibi, günümüzün yaşayan en önemli yazarlarından J.M. Coetzee'nin İsa Üçlemesi nihayet okurlarla buluşuyor.

Dizinin ilk kitabı İsa'nın Çocukluğu, Kafka ve Beckett gibi ustaları aratmayacak bir cesaret ve yaratıcılıkla köksüzlük, yersiz yurtsuzluk gibi günümüz konularını ele alıyor.

Okyanusu aşan uzun bir deniz yolculuğunun sonunda bir adamla bir çocuğun bulunduğu gemi karaya yanaşır.

YENİ BİR YAŞAM ARAYIŞI...

Çocuğun, yani David'in annesi kayıplara karışmıştır ve gemide tanıştığı Simon, ona sahip çıkarak sorumluluğunu üzerine alır. Ayak bastıkları bu yeni ülkede onlara yeni bir isim, yeni doğum günleri ve yeni bir hayat verilir.

Bu iki yabancı tanımadıkları, gelenekleri ve dili hakkında hiçbir şey bilmedikleri bu ülkede David'in hiç hatırlamadığı annesini aramaya koyulurlar. Zira Simon, onu görür görmez tanıyacaklarından emindir…

Sayfa: 304

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"İsa'nın Çocukluğu bizi hem gizemli hem de düşsel bir diyara götürüyor… Anlam arayışına dair Kafkaesk bir mesel anlatıyor." Joyce Carol Oates

John Maxwell Coetzee

"HER ZAMANKİ GİBİ..."

"Her zamanki gibi J.M. Coetzee tüm kategorilerin elinden ustalıkla kurtulmayı başarıyor… Bu duru, veciz ve şaşırtıcı ölçüde nükteli hikâye imgeleminizde kök salıyor." Boyd Tonkin

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com