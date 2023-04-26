Jokha Alharthi'nin en iyi kitap ödülü alan sarsıcı romanı: Turunç Ağacı Ummanlı yazar ve akademisyen Jokha Alharthi'nin kaleme aldığı Turunç Ağacı, yazarın 2022'de ödüle değer görüldü. Roman pek çok kesimden övgü alırken, kurgusu ve olay örgüsüyle öne çıkıyor.

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Turunç Ağacı, sosyal statü, zenginlik, arzu ve kadın temsili üzerine bir roman. Bir İngiliz üniversitesinde Ummanlı öğrenci olan Zuhur'un geçmişle bugün arasında sıkışıp kalmasını anlatıyor. İngiltere'de arkadaşlıklar kurmaya ve asimile olmaya çalışırken, hayatının merkezinde yer alan ilişkilere odaklanıyor.

Bunların başında, Zuhur'un Arap Yarımadası'ndan ayrılmasından hemen sonra vefat eden, her zaman büyükannesi olarak gördüğü Bint Amir ile olan bağı geliyor.

Bint Amir'in zorluluklarla geçen yaşamı ve yaşadığı koşulların tarihsel anlatısı parçalar halinde ortaya çıkarken, Zuhur'un izole edilmiş ve yerine getirilmemiş bugünü de kurgu boyunca açılıyor, zaman geçtikçe bir anlatı diğerine geçiyor ve rüyalar anılarla karışıyor.

En iyi kitap ödülü

TIME ve New Yorker tarafından 2022'nin En İyi Kitabı listelerinde anılan Turunç Ağacı, Ortadoğu'ya, servete, sosyal statüye, hepsinden öte bir kadın olarak var olmaya dair dokunaklı bir anlatı.

Kitap için ne dediler?

"Muhteşem... Nefes kesecek kadar kuşatıcı."

TIME, Yılın En İyi Kitabı

"Davetkâr... Alharthi'nin dünyasında umut vadeden sadece gelecek değil; geçmişin de gözden geçirilme olasılığı ve fırsatı."

New York Times Book Review

"Kadınların acı çekme biçimlerine derin bir anlayışla yaklaşıyor ve onlara çok az alan açan bir toplumun dalgalarına göğüs geriyor. Alharthi, karakterlerinin duygularının evrenselliğini ve deneyimlerinin benzersiz kültürel bağlamını aynı anda vurgulayabiliyor. Turunç Ağacı, bir yas ve yabancılaşma hikâyesi ve Alharthi burada kederin zamansızlığında asılı kalma hissini yakalayan bir ton geliştirmiş."

The Washington Post

"Bu hafıza ve hesaplaşmaya dair romanda, bir İngiliz üniversitesinde Ummanlı bir öğrenci olan Zuhur, 'geçmişten sadece bir anı geri getirme veya yeniden yaşama' olasılığının peşinde, yakın zamanda ölen büyükannesini düşünüyor... Yıkıcı kuraklık, fakirlik ve kıtlık dalgalarıyla çarpışan büyükannenin hayat hikâyesi bağlamında Alharthi, merkezinde kadınların ezici savunmasızlığının olduğu bir mozaik inşa ediyor."

New Yorker

"Muhteşem ve dokunaklı bir özlem hikâyesi... Bu roman, Alharthi'nin hak ettiği edebî itibarını sağlamlaştırıyor."

Publishers Weekly

"Dolunay Kadınları ile Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü (2019) kazanan Alharthi, yurt dışında okuyan Ummanlı genç bir kadının karşılaştığı zorlukların çok geleneksel büyükannesine dair pişmanlık dolu anılarıyla nasıl birleştiğini göstermek için rüya gibi, değişken bir yapı kullanıyor."

Kirkus

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