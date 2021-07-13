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- Jorge Semprun: Edebiyat kaygılarımı dindirdi, mutluyum
Jorge Semprun: Edebiyat kaygılarımı dindirdi, mutluyum
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 10:16
- Güncelleme : 13.07.2021 - 10:35
7 Haziran 2011 günü, 87 yaşında yitirdiğimiz Jorge Semprún, 20. yüzyılı özellikle politik açıdan en yoğun biçimde yaşamış yazarlardan biriydi. 1923’te Madrid’de dünyaya gelen Semprún, İspanya İç Savaşı patlak verdiğinde 12 yaşındaydı.
Ünlü yazar, yıllar önce verdiği bir söyleşide edebiyatın iyileştirici gücünden bahsetmişti.
İşte o söyleşiden kısa bir kesit...
Yazmaya neden, hayatınızı politik eyleme adadıktan sonra, 40 yaşında başladınız?
Jorge Semprun: "İki nedenle. Birincisi, Buchenwald’den bırakılmamın üstünden 15 yıl geçmişti; artık toplama kampında yaşadıklarımla arama yeterince mesafe girdiğini, oradaki yaşantımdan ölüm takıntısına kapılmadan söz edebileceğimi düşünüyordum."
"EDEBİYAT BENİ MUTLU EDİYOR"
Jorge Semprun, hayatı boyunca pek çok sıkıntı çektiğini söylüyor. Ünlü yazar bunlarla başa çıkmanın yolu olarak da edebiyatı gösteriyor. Yazar, "Edebiyat beni mutlu ediyor." dedi.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com