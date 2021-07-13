Euro
10.2271
-0.25%
Dolar
8.6222
-0.15%
Altın
500.98
-0.1%
Borsa
1.346
-0.78%
Bitcoin
286.915
-3.39%
EXEN Coin
26.69
-0.59%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Jorge Semprun: Edebiyat kaygılarımı dindirdi, mutluyum

    İspanyol romancı Jorge Semprun, verdiği bir söyleşide edebiyatın kaygılarının giderdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jorge Semprun: Edebiyat kaygılarımı dindirdi, mutluyum

    7 Haziran 2011 günü, 87 yaşında yitirdiğimiz Jorge Semprún, 20. yüzyılı özellikle politik açıdan en yoğun biçimde yaşamış yazarlardan biriydi. 1923’te Madrid’de dünyaya gelen Semprún, İspanya İç Savaşı patlak verdiğinde 12 yaşındaydı.

    Ünlü yazar, yıllar önce verdiği bir söyleşide edebiyatın iyileştirici gücünden bahsetmişti.

    İşte o söyleşiden kısa bir kesit...

    Yazmaya neden, hayatınızı politik eyleme adadıktan sonra, 40 yaşında başladınız?

    Jorge Semprun: "İki nedenle. Birincisi, Buchenwald’den bırakılmamın üstünden 15 yıl geçmişti; artık toplama kampında yaşadıklarımla arama yeterince mesafe girdiğini, oradaki yaşantımdan ölüm takıntısına kapılmadan söz edebileceğimi düşünüyordum."

    Jorge Semprun: Edebiyat kaygılarımı dindirdi, mutluyum #1

    "EDEBİYAT BENİ MUTLU EDİYOR"

    Jorge Semprun, hayatı boyunca pek çok sıkıntı çektiğini söylüyor. Ünlü yazar bunlarla başa çıkmanın yolu olarak da edebiyatı gösteriyor. Yazar, "Edebiyat beni mutlu ediyor." dedi.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir