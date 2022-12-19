Joseph Conrad'un okunası kısa klasiği: Yarın

Hayatının büyük kısmını denizde geçiren Joseph Conrad'ın, ilk olarak 1902 yılında yayınlanan öyküsü Yarın, Kısa Klasikler dizisinde yer alıyor.

İngiliz yazar Joseph Conrad'un sevilen kısa klasiği Yarın, yazarın bilinen önemli kitapları arasında yer alıyor. Bir çırpıda okuyabileceğiniz kitabı öneriyoruz...

Yaşamının büyük bir kısmını denizde geçiren Joseph Conrad, bu duygu yoğunluğu yüksek öyküsünde deniz temasını derin kırgınlıklarla sonlanmış bir baba oğul ilişkisiyle buluşturur.

İhtiyar Kaptan Hagberd'ün oğlu Harry, denizciliğin genç bir adamda uyandırdığı heyecana ve macera tutkusuna kapılıp denizlere açılmıştır.

İhtiyar on altı yıl önce evi terk eden ve her gün yarın dönmesini umduğu oğlunu beklemektedir.

Hagberd yan evdeki aksi Bay Carvil'in kızı Bessie'yi Harry'yle mutlu bir yuva kuracakları hayaline inandırınca genç kadını da bu sonsuz bekleyişin eşlikçisi yapar.

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Baba evlat ilişkisi

Conrad yan yana betimlediği iki kulübede, babasının yanında hapis hayatı yaşayan Bessie ile babasından uzak bir yaşam süren Harry üzerinden farklı baba figürlerini ve baba evlat ilişkilerini ele alır.