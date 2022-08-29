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    Jules Barbey D'Aurevilly'in Kırmızı Perde kitabı

    Fransız romancı D'Aurevilly bu yolculuk öyküsünde, birlikte seyahat eden iki yabancının sohbetine kulak kabartmak üzere okurun aklını çeliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 14:03
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    Jules Barbey D'Aurevilly'in Kırmızı Perde kitabı

    Kırmızı Perde, D'Aurevilly'nin ilk yayımlandığında büyük edebî ve ahlaki tartışmalara yol açmış Şeytani Öyküler'inde topladığı altı öyküden biri.

    Bu kısa yolculuk öyküsü, Parisli bir beyefendi ile adı dönemin dedikodularına sıkça karışan, etkileyici ve kendini modaya ve sosyal yaşama kaptırmış Brassard vikontunun sohbetiyle şekillenir.

    Jules Barbey D Aurevilly in Kırmızı Perde kitabı #1

    Sayfa: 64

    Gömülü anılar

    D'Aurevilly Kırmızı Perde'de bir yandan bu yolculukta anlatılan bir yaşam hikâyesiyle okuru öykü içinde yeni bir öyküyle tanıştırırken, bir yandan da gündelik yaşamın basit objelerinin kimi zaman en derinlerde gömülü geçmiş anıları ne denli acımasızca gün yüzüne çıkarabildiğini gösterir


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