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    Jules Verne'nin macera dolu kitabı: Seksen Günde Dünya Gezisi

    Gezi ve macera kitaplarının sevilen yazarı Jules Verne'nin Seksen Günde Dünya Gezisi kitabında, hem bir aşk öyküsünü hem de yeni maceralar anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 09:04
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    Jules Verne'nin macera dolu kitabı: Seksen Günde Dünya Gezisi

    Londralı beyefendi Phileas Fogg, üyesi olduğu Reform-Kulüp’te gazetesini okurken seksen günde dünyayı dolaşmanın mümkün olduğunu öğrenir. Bu olağanüstü yolculuk 19. yüzyılda sanayi devrimiyle gelen tren ve buharlı gemi gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra 1869 yılında açılan Süveyş Kanalı sayesinde yapılabilmektedir.

    Bir aşk hikayesi

    Kulüp arkadaşlarıyla bu yolculuğu seksen gün içinde tamamlayacağına dair bahse tutuşan Fogg, aynı gün uşağı Passepartout’yla birlikte Londra’dan ayrılır. Bu meydan okumayla başlayan bin bir türlü maceraya, bir polis soruşturmasıyla, bir de aşk hikayesi eklenir.

    Jules Verne nin macera dolu kitabı: Seksen Günde Dünya Gezisi #1

    Sayfa: 272

    Ayrı bir macera

    Yayınlandığı 1972 yılından beri popülaritesinden hiçbir şey yitirmeyen Seksen Günde Dünya Gezisi yazarın en sevilen yapıtlarından biridir. Verne’in ulaşım olanaklarının gelişmesiyle küçülen dünyasına, artık elektronik çağa adım atmış ve geleneksel medyanın yerini yeni medyaya bırakmasıyla bir küresel köye dönüştüğünden dem vurulan günümüz dünyasından bakmak da ayrı bir macera olsa gerektir.


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