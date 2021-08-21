Julian Sheather'in tartışma yaratacak kitabı: Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı

Julian Sheather'in tartışma yaratacak kitabı: Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı

Dr. Julian Sheather’in zeki ve ilham verici kitabı Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı? ile yeni bir tartışmanın kapılarını açıyor.

Serinin 21. yüzyıl için bir rehber niteliğinde olan kitabında Dr. Julian Sheather, güncel tıp uygulamalarının yeterliliğini tartışmaya açarak, tarihten günümüze “insan ömrünü uzatmak” konusuna odaklanmış tıbbın sistem eleştirisini ortaya koyuyor.

Sheather, pek çok ülkenin sağlık harcamalarına dikkat çekerek hükümetlerin ve özellikle sağlık-ilaç firmalarının ekonomik baskınlığının amacını sorguluyor. Sağlık uygulamalarında toplumsal eşitsizlik, dünyadaki adaletsizlik, ilaç bağımlılığı gibi sorunlar kitabın ana temaları arasında yer alıyor.





TARİHTEN GÜNÜMÜZE TIP

İnsanlık tarihi boyunca tıp inanılmaz başarılar elde etti ama ne pahasına? Antibiyotiklere direnç, sürekli mutasyona uğrayan virüsler ve ilaç bağımlılığının yıkıcı sonuçları… Hepsi günümüz tıbbının bir parçası.





Julian Sheather

SORULARA IŞIK TUTAN KİTAP

Her türlü acıya ilaçlarla çare ararken, aşırı tıbbileştirilmiş olmuyor muyuz? Astronomik maliyetler küresel eşitsizliği daha da körüklemiyor mu? Modern tıp bizi nerede ve nasıl başarısızlığa uğrattı? Tüm bu sorulara ışık tutan Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı Mı? raflarda...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com