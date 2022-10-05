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    Kadim meselelere farklı bir bakış: Sorun Sende Değil, Nenende

    Yazar Bora Eriş’in, gündelik yaşamdan olduğu kadar sanattan, felsefeden, bilimden beslenen diliyle, bu sorulara ve dünyanın diğer kadim meselelerine farklı bir bakış açısı sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 10:10
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    Kadim meselelere farklı bir bakış: Sorun Sende Değil, Nenende

    Sorun Sende Değil, Nenende, Bora Eriş’in gündelik yaşamdan olduğu kadar sanattan, felsefeden, bilimden beslenen sahici ve etkileyici anlatımıyla tanışmak, yer yer kahkahalara boğan, bazen de hüzünlendiren kaleminden damıtılmış cümleleriyle kendimize “samimiyetle” yönelmek için önemli bir fırsat sunuyor.

    Yeni Dünya Düzeni, new age öğretiler ve psikolojiyle el ele vermiş, büyük hayalleri olan, bunları şıp diye gerçekleştiren büyük insanlar yaratmaya çalışıyor bizden; daha doğrusu bizi onlarca farklı yöntemle bunun olasılığına inandırmaya çalışıyor.

    Kişisel gelişim çalışmaları

    Kimi kişisel gelişim çalışmaları bazılarımızda işe yarasa da çoğu kez hüsranla sona eriyor; astrolojik yol haritaları, sorunu kişide değil, atalarında arayan uygulamalar ve daha nicesi gelip geçiyor yaşamlarımızdan…

    Kadim meselelere farklı bir bakış: Sorun Sende Değil, Nenende #1

    Küçük hayallerin izinde

    Peki bu türden çalışmalara yönelmeden önce kaçımız kendi derinlikleriyle, zayıflıklarıyla, güzellikleriyle yüzleşebiliyor? Küçük hayallerin izinde ama sahici, şöhretsiz ama mutlu bir yaşam istemek gerçekten o kadar fena bir şey mi?

    Kadim meselelere farklı bir bakış: Sorun Sende Değil, Nenende #2

    Benliğimizin köşesi

    Ünlü, önemli, şöhretli, zengin olmak için kendimizi paralamak yerine samimiyeti, vefayı, sabrı, kendi olarak kalabilme cesaretini kaçımız gösterebiliyoruz? Eski Türk filmlerindeki o asil içsel replikleri hala yaşatıyor muyuz benliğimizin bir köşesinde?

    "Fakir ama gururlu"

    Fakir ama gururlu olabiliyor muyuz ya da böyle olmayı tercih edenlere küçümsemeden, acımadan bakabiliyor muyuz mesela?


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