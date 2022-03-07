Kadınların yüzde 22'si akıllı telefonlarından kitap takip ediyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, akıllı telefon kullanan kadınların yüzde 22'si kitap haberlerini takip ediyor.

Ülkemizde kadınların mobil alışkanlıklarını gözler önüne sererken, marka ve reklam verenlerin de kadın hedef kitlelerini doğru bir şekilde yakalamak için izlemeleri gereken stratejileri gözler önüne seriyor.

Türkiye’de kadın mobil kullanıcıların yaş aralıklarına baktığımızda akıllı telefon kullanan kadınların %54’ünü 16-34 yaş aralığı oluşturuyor. Mobil kullanıcı kadınların %31’inin iki çocuğu varken, %15’i üç veya daha fazla çocuk sahibi olduğunu dile getiriyor. Kadınların %73’ü kendini özgüvenli, %72’si açık görüşlü, %61’i ise yaratıcı olarak tanımlıyor.





KİTAP TAKİBİ

Kadın, erkek fark etmeksizin hepimiz için belki de en büyük vazgeçilmezimiz haline gelen online alışveriş datalarına baktığımızda, Türkiye’de kadınlar online olarak %35 ile kıyafet satın alıyor. Bunu sırasıyla %29 ile şampuan, %26 ile ayakkabı, %24 ile temizlik ürünleri ve %22 ile kitap takip ediyor.