Kahvenin Peşinde Avrupa Cafe’lerinde - Paris kitabıyla bir tarihi ve kültürel şehrin keşfi Yazar Cem Selcen Kahvenin Peşinde - Avrupa Cafe’lerinde - Paris kitabında bir şehrin bilinmeyen kültürünü okulara sunuyor. Kitap gezi türünde olsa da edebi zevkten de ödün vermiyor.

Haber Merkezi

Roman ve öykü yazarı Cem Selcen, zamanında bizim meşhur ettiğimiz kahvenin peşinde, Avrupa cafelerini şehir şehir dolaşmaya devam ediyor ve oralarda yüzyıllardır akan hayatı, kendi dilinde, bazen anılarla, bazen tarihle, bazen de olağanüstü hikâyelerle bize taşıyor. Cafeleriyle meşhur Avrupa şehirlerini kapsayan dizinin ikinci kitabı Kahvenin Peşinde / Avrupa Cafe’lerinde - Paris kitabında tarihi ve kültürel yolculuğa çıkacaksınız.

Hep kitap, şehirler ve mekânlar keşfetmeyi sevenlerin ve kahve tutkunlarının ilgiyle okuyacağı yeni bir diziyle okurlarıyla buluşuyor. Cem Selcen’in kaleme aldığı Kahvenin Peşinde / Avrupa Café’lerinde dizisi, ikinci kitabı Paris ile devam ediyor.

Bir şehrin tarihi

Cem Selcen, bu kez kalemi ve defteriyle Avrupa cafelerine giriyor ve o an orada yaşananı, kahvenin rehberliğinde kendine özgü denemelerle, öykülerle bize ulaştırıyor. Yazarımız, Avrupa café’lerinde serisinin ikinci kitabında, hiçliğin, edebiyatın ve dolayısıyla erotizmin başkenti Paris’te açıyor defterlerini; bir köşede oturup ortalığa bakıyor, tarihini soluyor şehrin.

Ama ne tarih...

Dünya edebiyatının da başkenti olan bu şehirde kimi zaman Hugo’nun, Balzac’ın, Camus’nün, Sartre ile Simone de Beauvoir’ın ayak izlerini takip ediyor, kimi zaman o uğrak yerlerin çok okuduğumuz, çok sevdiğimiz müşterilerinin hikâyelerini.

Bazen de turist olmanın verdiği rahatlıkla iyi bir milföy uğruna aşıyor kilometreleri. Ve ortaya tam da Paris’e yaraşır şekilde, iştah açıcı, her sayfada vadettiğinden çok daha fazlasını veren, bazen gizemli, bazen tüm derdini ortaya seren bir kitap çıkıyor.

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Kahvenin rehberliğinde keşifler

Kahvenin Peşinde-Avrupa Café’lerinde - Paris raflardaki yerini alırken; serinin diğer kitapları da çok yakında Berlin ve Roma şehirlerinde okuru kahvenin rehberliğinde yeni keşiflere çıkaracak.