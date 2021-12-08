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    Kalpsiz bir dünyaya inat: Hepberaber

    Yazar Ece Temelkuran'nın, Hepberaber adlı kitabı okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:14
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    Kalpsiz bir dünyaya inat: Hepberaber

    Ece Temelkuran'dan "hep beraber" arkasında durabileceğimiz yepyeni bir manifesto: Her şeye rağmen insana inananlar için, "hemen-şimdi" için... Dün için pişmanlık duymak ya da gelecekteki daha iyi günleri beklemek yerine “hemen, şimdi için” düşünen ve umut eden yeni bir politik-duygu anlatısı olan HepBeraber, Everest Yayınları’ndan çıktı.

    Ece Temelkuran, her yerinden sökülen bir dünyada her şeye rağmen insana inanmanın büyüsüne dair bir manifesto sunuyor HepBeraber’de:

    Güzellik yaratmanın insanlığın kaderi olduğuna inanmayı seçenlere politik bir değişim için ahlaki bir sözleşme öneriyor. Şimdiye dek dört dilde yayınlanan HepBeraber, önümüzdeki günlerde üç dilde daha okurlarıyla buluşacak.

    Kalpsiz bir dünyaya inat: Hepberaber #1

    Sayfa: 180

    KALPSİZ BİR DÜNYAYA İNAT

    "Bugün yabancılaştırılmayacak kadar insan kalbine yakın, siyasi kutuplaşmayla parçalanamayacak kadar güçlü sözcüklere ihtiyacımız var. Bu sözcükler nefes almak kadar vazgeçilmez olmalı ve her dilde aynı anlama gelmeli. Nefes alma hakkımızı talep eder gibi, öylesine doğal ve zahmetsiz bir biçimde, beraberce arkalarında saf tutabileceğimiz sözcükler olmalı bunlar. Böylece bizi bastırdıklarında, kesin olarak bileceğiz ki, nefes alma hakkımızı inkâr ediyorlar.”

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

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