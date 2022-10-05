Kara Karga ve Sunay Akın ile birbirinden eğlenceli hikayeler

Kara Karga ve Sunay Akın ile birbirinden eğlenceli hikayeler

Yazar Başak Çalışkan'dan kolektif hafızamızın büyük ustası Sunay Akın'ın da içinde yer aldığı oyun dolu bir kitap...

Dünyayı gezdikten sonra İstanbul Oyuncak Müzesi’ne konmuş bir Kara Karga ve müzenin kurucusu, şair ve yazar Sunay Akın ile birbirinden eğlenceli hikayeler dinleyecek, türlü maceralara atılacaksınız.

Bir gün tuhaf bir şey oldu. Kara Karga ceviz ağacında bir dala tünemiş, dalların arasından süzülüp gelen ışığın keyfini çıkarırken birden bir karaltı fark etti. Merakla karaltıya doğru uçtu.

Hemen gagasıyla uçurtmayı takıldığı daldan ayırdı. Uçurtma havalandı, uçtu gitti. Bir düşünce sardı Kara Karga’yı.

"Güzel uçurtma beni al yanına"

Bu uçurtma nereye gidecek? Belki de tüm dünyayı gezecek? Yolculuğu boyunca kim bilir ne maceralar yaşayacak.

"Nerede duruyorum burada, güzel uçurtma, beni de al yanına..."





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Kara Karga'nın hikayesi

İşte böyle başladı Kara Karga’nın hikayesi. Çok gezdi, çok gördü, sonunda yolu Oyuncak Müzesi’ne düştü. Sunay Akın ile dost oldu. Onunla oyuncakların arasında türlü maceralar yaşadı. Sen de katılmak istersen onlara bu kitabı oku mutlaka...



